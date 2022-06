En partenariat avec l'État et l'ensemble des partenaires publics, la Civis a réalisé quatre aires de loisirs sur le territoire de Cilaos. Ces aménagements, sur les sites de la Mare à Joncs, de la Mare Sèche, de Bras Sec et de Palmiste Rouge permettront de renforcer l'attractivité du cirque en proposant une nouvelle activité pour le tourisme familiale tout en favorisant l'épanouissement des habitants, en particulier celui des enfants et des adolescents. Ces espaces sont des lieux ludiques, de détente et d'amusement familial propice à la dépense physique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Civis (Photos : Civis)

La démarche s’inscrit dans une volonté d’aménager la ville de Cilaos, le bourg de proximité et les multi-sites des Hauts, de répondre aux besoins des populations rurales et des touristes et de participer à la valorisation, notamment touristique, par l’aménagement urbain du bourg de Cilaos dans une démarche " portes de parc national ".

• L’aire de loisirs à la Mare à Joncs

Elle a été réaménagée ces dernières années et elle est devenue l’un des sites les plus fréquentés à Cilaos. Un skatepark, une aire d'initiation et un Pumptrack offrent une très large gamme d’activités de glisse sur la thématique du skate parc dès 2 ans.

• L'aire de loisirs à Mare Sèche

Le projet consistait à créer une aire de loisirs avec des activités pour les enfants de mois 12 ans à côté du boulodrome en lieu et place de l’ancienne aire de jeux.

• L'aire de loisirs à Bras Sec

Plus visité, l’objectif est de proposer un espace de loisirs pour les familles touristiques afin de compléter les activités déjà présentes et de permettre aux familles du secteur d’avoir une aire de jeux à proximité.

• L'aire de loisirs à Palmiste Rouge

Palmiste rouge est l’un des quartiers les plus habités de Cilaos. Il se trouve à plus de 10 km du village et il propose peu d’activités et d’animations pour les enfants sauf celles organisées par les associations. Grâce à cette aire de loisirs composée de structures d’activités pour enfants, les familles pourront avoir une activité près de chez eux sans partir au village.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Civis ou sur sa page Facebook.

