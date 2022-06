La Civis (communauté intercommunale des villes solidaires) a installé sur son territoire sept premiers points de recharge rapide pour les véhicules électriques. Cette opération marque le début d'un déploiement plus conséquent sur l'ensemble des communes membres de l'intercommunalité, avec en ligne de mire la volonté d'apporter à ses administrés des solutions de mobilité plus variées. (Illustration : Civis)

Cette opération intervient alors que le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de La Réunion prévoit l'installation de 1.700 bornes de recharge de véhicules électriques publiques à horizon 2028, pour un prévisionnel de 34.000 véhicules électriques en circulation à cette échéance.

La Civis entend "ne pas rester en retrait face à ce projet et souhaite apporter des solutions innovantes à ses administrés, en commençant d'ores et déjà à anticiper et encourager cette transition avec ces premières installations". C'est pourquoi sept premières bornes de recharge ont été installées sur différentes points couverts par la Civis.

La puissance de ces bornes est de 22kVA (kilovoltampère), ce qui permet une charge rapide. Les bornes fonctionnent avec l’application FreshMile sur mobile. La première demi-heure est gratuite, puis chaque heure de charge coûte ensuite 4 euros. Une fois la charge terminée, elle s’arrête automatiquement

Alors qu'en moyenne, les constructeurs automobiles assurent une autonomie allant de 100 à 300km par voiture, en fonction de différents critères (le style de conduite, les conditions climatiques, la consommation électrique des éléments de confort), ces premières installations en appellent de nombreuses autres dans les mois et années à venir.

