Ce mardi 31 mai 2022, la ville de Petite-Île et la Région Réunion ont donné le premier coup de pelle des travaux de la réhabilitation des Centres d'animation sociale d'éducation populaire (CASEP) en Maison de l'animation et de l'initiative solidaire (MAELIS). Les travaux de réhabilitation des trois CASEP se feront sur Piton des Goyaves, la Ravine du Pont et Manapany les Hauts. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Petite-Île. (Photos : ville de Petite-Île)

Les attentes et objectifs de la municipalité sont les suivants :

- affirmer la volonté municipale de développer les quartiers en y aménageant des structures de proximité et de répondre à une forte attente de la population,

créer sur le territoire un réseau maillé des espaces de proximité

- faire émerger des espaces de vie sociale portés par les associations des quartiers

- offrir à la population des espaces de rencontres et d’échanges

- développer des actions multi-culturelles, multi-générationnelles et favoriser l’entraide et la solidarité

- permettre le partage des compétences entre habitants.

Les bâtiments présentent un vieillissement général et nécessite d’être réhabilités afin de se conformer à l’évolution réglementaire et de s’adapter aux attentes de la collectivité. Ce projet de réhabilitation est co-financé à l’aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), du Plan de relance Régional (PRR) et de la contrepartie nationale apportée par la Région Réunion dans le cadre du Programme Opérationnel du Feder Réunion 2014-2020 et la ville de Petite-Île.

