Le pôle autonomie du Centre communal d'action sociale (CCAS) de L'Étang-Salé, en partenariat avec l'union départementale des centres communaux d'action sociale (Udccas) et le GIE vieillissement actif, propose des ateliers pour les personnes âgées de plus de 55 ans, à partir de ce mois de juin 2022, dans le cadre du programme "atout âge".

Ces ateliers auront lieu tous les troisièmes mardis du mois à la salle du Blue Bayou, de 08h30 à 11h30. Cette action s’adresse aux personnes âgées de 55 ans et plus domiciliant à L’Étang-Salé. Quinze personnes (cinq personnes par atelier) pourront participer gratuitement à des ateliers fondés sur trois thématiques : la mobilité, la mémoire et la nutrition.

Pour vous inscrire, veuillez contacter Mme Flavie Baret par téléphone au 0262 91 45 66 (du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00) ou par mail à [email protected]