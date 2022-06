La caravane de l'insertion retourne à la rencontre des Saint-Louisiens et des Rivièrois le jeudi 16 juin 2022, pour les accompagner dans leur parcours de recherche d'emploi. Des haltes de la caravane auront lieu à plusieurs reprises durant les mois de juin et de juillet 2022.

Cette caravane a pour objectif de faciliter la recherche d'emploi, faire découvrir les secteurs d'activités et les métiers d'avenir, mettre en relation les demandeurs d’emploi et les recruteurs et les accompagner dans la connaissance des savoir-faire et des savoir-être à mettre en œuvre lors d'entretiens d'embauches.

Le prochain rendez-vous sont le jeudi 16 juin à Bois de nèfles Coco, Moulin Maïs; le jeudi 7 juillet au Gol, Stade Jean-Michel Dalleau et le jeudi 21 juillet à la Rivière, gymnase Jean Joly. Retrouvez les différents emplois à pourvoir ici.

Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 02 62 33 10 80