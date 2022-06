Mardi 21 juin 2022, la ville de Petite-Ile a donné les premiers coups de pelle du projet portant sur la réhabilitation et la couverture des plateaux sportifs polyvalents situés à proximité collège Joseph Suacot, en présence de Jean Bernard Maratchia représentant de La Région Réunion, le principal du collège et le Département. L'objectif de ces travaux : améliorer le confort des collégiens, leur durée d'utilisation mais surtout de proposer un équipement d'ensemble qui puisse s'inscrire dans les objectifs fixés dans les lois de transition énergétique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Petite-Île. (Photos : ville de Petite-Île)

Les principaux usagers de ces équipements sont ceux du collège. Cependant, la ville ne dispose pas suffisamment d’équipements permettant de répondre aux besoins d’occupation des clubs et associations sportives. C'est pourquoi les usagers des clubs et associations sportives pourront également bénéficier de ces espaces.

L'objectif de ce projet est double : renforcer l’offre d’équipement public dédié à la pratique sportive sur le territoire municipal et s’inscrire dans une démarche de maitrise et de production d’énergie.

- Le programme des travaux -

La réhabilitation et la couverture de deux plateaux sportifs et des locaux annexes :

• un terrain polyvalent pour le handball et le futsal,

• un terrain polyvalent pour le basketball, le tennis et le volleyball,

• un mur d’escalade,

• des sanitaires à destination des personnes à mobilité réduite,

• un local technique pour le dispositif électrique des panneaux solaires.

La réalisation des aménagements suivants :

• Aménagement de la desserte des lieux, aménagement du site pour l’accès aux véhicules de secours,

• Création d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales,

• Réalisation d’une liaison du local technique au réseau EDF pour injecter l’électricité dans le réseau et pouvoir le comptabiliser,

• L’aménagement d’espaces végétalisés et perméables, réalisation de haies végétales

Ce projet comporte également un volet environnemental. Il prend en compte les caractéristiques de la Réglementation Thermique,

Acoustique et Aération applicable dans les départements d’Outre-Mer (RTAA DOM) et se fond sur les principes suivants :

• Promouvoir les énergies renouvelables ;

• Améliorer le confort hygrothermique des bâtiments ;

• Réduire la consommation d’énergie des bâtiments en limitant le recours à la climatisation ;

• Garantir la qualité de l’air intérieur ;

• Améliorer le confort acoustique des bâtiments.

La fin des travaux prévue pour le mois d’août 2023.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Petite-Ile ou sur sa page Facebook.

