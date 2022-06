Les Élus de la CIVIS se réunissent ce jeudi 30 juin 2022 à l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre pour décider des grandes orientations de l'intercommunalité et des projets à mettre en place. 24 points sont inscrits à l'ordre du jour. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parmi eux :

• L’approbation du plan d’actions technopolitain et attribution d’une subvention relative à l’accompagnement, l’animation et la promotion de l’écosystème d’innovation sur le parc technologique Techsud en 2022 (6)

• L’aménagement de la Zone Industrielle n° 4 - Dénomination des voies – Agrément du Conseil Communautaire (13)

• L’approbation de la convention relative à l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain du grand centre-ville de Saint-Pierre (16)

• L’ autorisation de signature du marché relatif au lot n° 1 portant sur la construction de la nouvelle usine de production d’eau potable de L’Etang-Salé et ses réseaux associés (19)



- TechSud : approbation du plan d’actions et attribution d’une subvention -

L’association Technopole de La Réunion a pour but d’encourager le développement économique et technologique de l’île de La Réunion et son rayonnement international en augmentant la connaissance technologique de l’économie réunionnaise. Elle favorise ainsi l’émergence de projets innovants et participe au développement économique par l’innovation de la microrégion Sud.

Ces 3 dernières années, le parc Techsud a évolué significativement avec l’implantation d’acteurs stratégiques dans les domaines de la recherche, de la formation et du monde de l’entreprise. Ces mutations sont accompagnées par la Technopole de La Réunion et ont permis d’accroitre l’attractivité du territoire de la CIVIS et de développer des entreprises et projets collaboratifs novateurs et à forte valeur ajoutée. L’élargissement de l’offre de services et d’accompagnement déployée au sein d’Alpha Tech a permis d’accélérer et de rendre concret les notions de transfert technologique et de fertilisation croisée.

Alpha Tech est ainsi devenu un centre de ressources dédié à l’innovation et la croissance permettant de sécuriser le parcours entrepreneurial d’entreprises innovantes. Ce partenariat mis en place entre la CIVIS et la Technopole s’inscrit dans les actions du Projet de Territoire sur l’accompagnement des porteurs de projet et l’innovation.

La demande de financement formulée par la Technopole de La Réunion a pour but de maintenir cette dynamique et de la renforcer afin d’asseoir la position stratégique du Grand Sud.



La Zone Industrielle n°4 nommée " Vadivel VAYABOURY " se situe à proximité de la Ravine des Cabris (coté Est), entre la route nationale n°1 et le lieu-dit Bois d’Olives, sur la commune de Saint-Pierre. Cet aménagement indispensable au développement économique de la micro région sud et de l’emploi, mettra à disposition des opérateurs économiques des terrains viabilisés.

Une première tranche a été réalisée par la commune de Saint-Pierre, via un mandat à la SPL Grand Sud, en amont de la future Croix du Sud, et a permis l’implantation d’activités économiques. Suite au transfert de compétences institué par la Loi NOTRe, et notamment la compétence du développement économique, l’opération a été reprise par la CIVIS.

Le Conseil Communautaire du 19 décembre 2019, a approuvé le programme d’aménagement de la Zone Industrielle n°4 sur Saint-Pierre. Ce dernier comprend la viabilisation et l’aménagement du foncier, les extractions de matériaux, sur un périmètre de 53 hectares. Le bilan prévisionnel de l’opération est de 55 694 033 €.

Les travaux de la phase 2 étant en cours d’achèvement, la SPL Grand Sud a sollicité la dénomination des nouvelles voies créées. Cette démarche s’avère nécessaire afin de faciliter les démarches administratives des entreprises, d’assurer l’acheminement du courrier, de permettre l’intervention des services de police, de secours et d’urgence.

Il est envisagé d’attribuer les noms qui rendront hommage aux témoins d’un passé marqué par l’essor de l’agriculture rappelant l’héritage agricole de ce territoire devenu, avec les mutations en cours, un pôle majeur de développement du territoire.

- Zone Industrielle n°4 : dénomination des voies -



En date du 15 janvier 2019, la CIVIS et la commune de Saint-Pierre ont signé avec plusieurs partenaires, la convention cadre Action Coeur de Ville relative au centre-ville de Saint-Pierre.

Le périmètre de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) sur le grand centre-ville de Saint-Pierre ainsi qu’une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain (OPAH-RU) ont ainsi été actés. Le périmètre de l’opération est alors délimité par :

• Le quadrilatère formé par le Boulevard Bank, la rue Luc Lorion, le front de mer et la rivière d’Abord

• De part et d’autre de l’avenue du Président François Mitterrand entre la rivière d’Abord et l’hôpital

Dans le contexte du projet Action Coeur de ville, les partenaires ont souhaité exercer une action forte en matière d’habitat et relever le défi de l’habitat dégradé.

Aussi, la CIVIS a prévu dans son Plan Local de l’Habitat (PLH) de participer à la réhabilitation de 135 logements locatifs anciens en attribuant une aide à hauteur de 20 % du montant de la réhabilitation, plafonnée à 6 000 €/logement.

Le PLH de la CIVIS est un document de programmation qui fixe pour 6 ans les orientations en matière de :

• Construction de logements et d’hébergement

• Amélioration de l’habitat (public et privé)

• Dispositifs favorisant le développement, l’amélioration et la requalification du parc de logements

• Stratégie foncière

• Outils d’évaluation de la politique locale de l’habitat

A travers cette politique volontariste la CIVIS entend soutenir financièrement ces opérations permettant un rééquilibrage du territoire.

- Convention relative à l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat : Renouvellement Urbain du centre-ville de Saint-Pierre. -



A La Réunion, environ 50% de la population est alimentée par des eaux de surface (rivières, cours d’eau, eaux de pluie, réservoirs…) pouvant présenter des dégradations de qualité à certains moments de l’année. Ce constat a conduit les services de l’État à élaborér un plan d’actions en faveur de l’île destiné pour rattraper le retard en matière d’infrastructures de potabilisation des eaux superficielles dont l’objectif est une eau de qualité au robinet 100 % du temps.

Le projet d’Unité de Traitement de l’Eau Potable (UTEP) de la commune de L’Étang-Salé s’inscrit dans le cadre de la déclinaison du plan d’actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau.

Ce plan d’actions s’articule autour de trois axes : réglementaire, financier et communicationnel.

Cette opération de construction de nouvelle usine de production d’eau potable de L’Étang-Salé est estimé à 9 300 000 € HT.

Avec ce nouvel équipement, la CIVIS poursuit le déploiement de sa politique en matière d’eau et d’assainissement sur l’ensemble de son territoire.

Construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable de L’Etang-Salé.