Maillon important du système éducatif, la Civis met en place une offre de transport à destination des élèves résidant sur son territoire (Les Avirons, L'Etang-Salé, Cilaos, Saint - Louis, Saint - Pierre et Petite - Ile) pour que ceux-ci puissent effectuer dans les meilleures conditions leurs déplacements quotidiens domicile / établissement scolaire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Civis. (Photo d'illustration : Civis)

Cette offre de service est constituée des lignes du réseau Alternéo auxquelles la CIVIS a adjoint 180 circuits spéciaux afin de desservir au mieux tous les quartiers et tous les établissements scolaires de son territoire.

Pas moins de 14 000 élèves sont d’ores et déjà inscrits à ce service et sont quotidiennement transportés vers leur établissement scolaire.

Ce service est à votre disposition, nous vous invitons à y adhérer dès à présent pour la prochaine année scolaire.

Pour vous en faciliter l’accès, la CIVIS a confié la gestion aux équipes d’Alternéo.

Vous trouverez donc ci-après toutes les informations utiles :

- Bénéficiaires -

Elèves résidant sur les communes de Saint – Pierre, Saint – Louis, Petite – Ile, l’Etang – Salé, Cilaos et les Avirons, fréquentant un établissement public ou privé reconnu par le Ministère de l’Education Nationale et pouvant être transportés en fonction de l’offre de transport existante et des places disponibles sans qu’il puisse en résulter une obligation de moyens de la part de la collectivité (il est précisé que la création de circuits supplémentaires pourra être prise en compte à partir de 5 élèves à transporter).

- Règles d'utilisation -

- Respecter le circuit de transport sur lequel vous avez été affecté.

- Etre muni d'un titre valide qui vous sera remis après acceptation de votre dossier par nos services et paiement par nos soins;

- Utiliser les moyens de transport dans les plages horaires prévues à cet effet

Plus d'information sur le site de la Civis.