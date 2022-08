Après deux ans de restrictions sanitaires, la Mutualité de La Réunion propose aux Réunionnais de renouer avec un rendez-vous incontournable de l'hiver austral destiné à promouvoir la santé de chacun sur l'île au travers de gestes simples et accessibles : La marche de la Mutualité. Rendez-vous est donné le dimanche 21 août 2022 au coeur de la forêt de l'Étang-Salé dès 8h. De nombreuses activités seront proposées ainsi qu'un concert de Soan. Nous publions ci-dessous le communiqué de la marche de la Mutualité. (Photo d'illustration : DR)

Après deux ans de crise sanitaire qui ont vu la marche de la Mutualité se transformer en "marche connectée" individuelle ou en groupe restreint, celle-ci marque son grand retour sur l'île sous la forme qui lui est connue depuis 1999. Marche en famille, en couple, entre amis, en solitaire... Sous toutes ses formes et dans toutes les conditions, la marche s'avère un geste simple du quotidien qui en fait également un partenaire santé de premier plan pour tout un chacun. Et un rendez-

vous qui voit chaque année plus de 2000 participants arpenter de concert les sentiers, avec de nombreuses activités proposées pour l'ensemble des publics.

Comme à son habitude, la Marche de la Mutualité se décline en un parcours de 15 kilomètres en groupe focalisé cette année autour de la découverte et l'apprentissage de la marche afghane* (départ à 9h30), ainsi qu'un parcours de 3,5 kilomètres pour les personnes à mobilité réduite (départ à 10h) et un parcours familial de 5 kilomètres (départ à 10h30).

De 8h à 15h, les participants seront accueillis sur site avec de nombreuses activités proposées, notamment à destination des marmailles, ainsi qu'un concert exceptionnel et gratuit de Soan l'après-midi.

- Manger, Bouger... et Respirer! -

Acteur de la prévention des risques en santé sur notre île, la Mutualité de La Réunion souhaite offrir à travers cette journée des outils simples aux participants leur permettant de se maintenir en forme tout au long de leur vie. Elément clé du

quotidien au même titre que la marche, une bonne respiration permet de lutter efficacement contre de nombreux effets parasites de la journée. Gérer son stress, maîtriser son poids, mieux dormir, mieux digérer, améliorer sa concentration, se

sentir en forme... La respiration est au cœur d'une vie saine et équilibrée, et influe sur de nombreuses facettes de notre vie.

"Nous sommes persuadés qu’une bonne pratique de la respiration est l’un des leviers fondamentaux pour éviter l’apparition de maladies de toutes sortes et améliorer le quotidien de milliers de réunionnais, le projet est ambitieux mais l’enjeu est de taille et nous sommes prêts à relever ce défi", soulignait à ce propos Théodore Hoarau, président de la Mutualité de La Réunion.

À travers des ateliers et animations autour du sommeil ou encore de la gestion du stress, les professionnels du secteur inviteront ainsi tout au long de la journée les participants à découvrir des pratiques astucieuses et accessibles pour se sentir

mieux et répondre à un grand nombre de problématiques. Un stand dédié à la respiration, en présence de coachs spécialisés, renforcera cette année les différentes animations et les ateliers dédiés à la prévention du diabète.

Les inscriptions se font en ligne ou au sein des agences MUTA. La participation est fixée à 10 euros par adulte et 6 euros pour les moins de 18 ans, permettant l'accès à l'ensemble des activités, au repas du midi ainsi qu'à la remise d'un t-shirt. Une option avec remise de lunette de soleil est proposée aux tarifs de 28 et 20 euros.

Inscription sur le site www.marchedelamutualite.re ou 0262.947.700

*La marche afghane est une technique de marche basée sur le principe de la coordination de la respiration au rythme des pas. Elle joue sur le principe de synchronisation de la respiration avec les pas effectués tout en tenant compte de la déclivité du terrain. Elle est née dans les années 1980 à partir des observations effectuées par le français Édouard G. Stiegler, auprès des caravaniers afghans, capables d'effectuer des marches de plus de 60 km par jour pendant des dizaines de

jours.