La police municipale de la ville de Saint-Louis a impulsé une nouvelle édition du tournoi " Forces des Quartiers " qui s'est déroulée le mercredi 10 août 2022 au gymnase Jean Joly à la Rivière. L'objectif de ce tournoi de futsal : permettre, au travers d'une action sportive, un rapprochement des forces de l'ordre et des jeunes des quartiers prioritaires de Saint-Louis. 16 équipes ont pris part à ce tournoi et à ses différentes phases. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Louis. (Photos : ville de Saint-Louis)

Parmi les participants, on comptait aussi bien des jeunes habitants des quartiers, que des représentants des forces de l’ordre et de la sécurité, ainsi que des agents des services communaux et des élus de l’équipe municipale.

La ville tient à féliciter les vainqueurs du tournoi et à remercier l’ensemble des intervenants pour leur participation : la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs-Pompiers de Saint-Louis, les contrôleurs de bus et médiateurs de sûreté de la Semittel, les éducateurs de la Croix Rouge et la police municipale.

En plus de leur participation au tournoi, chacun des partenaires a tenu un stand permettant de partager la passion de leurs métiers. De plus, les équipes cynophiles de la police nationale, de la police municipale et des sapeurs-pompiers ont procédé à des démonstrations entre les matchs.

Madame la maire, Juliana M'Doihoma, a félicité cette initiative qu’elle souhaite renouveler tous les ans : " il est important de créer ces espaces de rencontres entre jeunes et forces de l’ordre pour donner une autre image de la Ville. Saint-Louis est en plein réveil et renvoie du positif grâce à sa jeunesse qui regorge de talents. Ce genre d’évènement participe à cette valorisation de nos quartiers et nous souhaitons que les partenaires continuent à nous accompagner pour améliorer davantage encore le quotidien des habitants, notamment dans les quartiers prioritaires de Saint-Louis ".