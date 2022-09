Après deux années d'absence pour cause de crise sanitaire, le village associatif Portois fait son retour ce dimanche 4 septembre 2022 au Parc Boisé. Près d'une soixantaine d'associations, dans des domaines aussi variés que le sport, la culture, l'humanitaire, l'insertion ou encore la prévention se réunissent pour promouvoir leur activité. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration : ville du Port)

L’ensemble des visiteurs pourra aller à la rencontre des associations pour découvrir ou redécouvrir les bienfaits d’une activité manuelle ou sportive. Et profiter de nombreuses animations gratuites, de démonstrations ou encore d’ateliers d’initiation proposés par les bénévoles.

Une fois le choix arrêté, le futur adhérent pourra profiter de différents dispositifs d’aides aux licences sportives mis en place par la Municipalité et l’Office municipale des sports. L’objectif : rendre accessible à tous la pratique d’une activité au sein d’un association, notamment pour les personnes porteuses d’un handicap et les familles en situation économique précaire.

Pour la ville du Port, il s’agit de poursuivre le développement d’une politique sociale, culturelle et sportive favorisant la cohésion sociale fraternelle de la communauté portoise, la continuité éducative et l’intégration des publics les plus fragilisés.

- Déroulé de la journée -

9h00 : ouverture de la manifestation et démarrage des activités associatives et ludiques

9h-11h : scène ouverte aux associations

16h00-17h30 : concert de clôture

17h30 : fin de la manifestation