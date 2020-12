La cérémonie de remise des prix de la 23ème édition du Challenge des Créateurs a dévoilé ses sept lauréats ce vendredi 11 décembre en présence du Département, des partenaires et des 14 finalistes. "Félicitations à David Le Gal, Jean Wally Romely, Ouafa Maillot, Frédéric Narassamy Virama, Sarah Panchbhaya, Johan Herraiz et Brian Boyer qui sont les gagnants de l'édition 2020" écrit le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R./ Conseil départemental)

Le challenge des créateurs, un concours pour dynamiser valoriser l’esprit d’initiative des Réunionnais

Il est essentiel de montrer qu’il existe d’autres voies d’insertion que l’emploi salarié et de mettre en avant l’esprit d’initiative et le dynamisme des réunionnais entrepreneurs. Aussi, ce concours de création d’entreprises se veut être une vitrine du savoir-faire local, donnant une représentation fidèle du tissu économique, des femmes et des hommes qui représentent La Réunion qui entreprend, La Réunion qui se défend face à la situation socio-économique du territoire. Il ne récompense pas seulement le projet ou le résultat. Il récompense une histoire et des motifs également qui les ont guidés dans cette voie, souvent liés à la précarité professionnelle ou à l’envie de s’en sortir.



Un speed- casting pour sélectionner 14 finalistes

Comme cela se fait depuis quelques années, les finalistes sont sélectionnés à l’issue d’un speed-casting. Cette étape du concours est essentielle car elle permet à l’entrepreneur de présenter et de valoriser son produit. Il a 10 minutes pour convaincre les membres du jury, partenaires du Challenge, de la pertinence de son projet et de sa démarche d’insertion par l’activité. Les partenaires sont nombreux et fidèles : Pôle emploi, Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables, CGSS, OGEA – Organisme mixte de gestion agréé – CCIR, CMA, Chambre d’Agriculture, Boutique de Gestion, Initiative Réunion Entreprendre, ADIE, AD2R, Couveuse Réus.it, Coop Union.

Le speed casting de l’édition 2020 s’est déroulé au Village de Corail le 4 novembre dernier et a vu la participation de 108 chefs d’entreprises. 14 d’entre eux se sont démarqués et ont validé leur sélection pour la finale.



Autre étape importante, la réalisation d’une vidéo promotionnelle

On en parle peu mais cette étape est aussi essentielle car les 14 finalistes reçoivent les équipes de 974TV dans leur entreprise pour réaliser une vidéo promotionnelle. Le candidat devient Le VRP de sa marque et doit se distinguer par rapport à ses concurrents et ce, face à la caméra. Lors des précédentes éditions, des équipes composées chacune de deux membres du jury, allaient à la rencontre des entrepreneurs. Toutefois cette année, la crise sanitaire n’a pas permis au jury d’aller sur le terrain. Les vidéos réalisées ont été indispensables et ont été l’unique moyen d’évaluer le travail réalisé par les candidats et de les départager.

La sélection de cette année est une nouvelle fois à l’image de la diversité des secteurs d’activités les plus représentatifs du tissu économique local (restauration, artisanat, industrie, agriculture, bâtiment et commerce…) et du dynamisme des entrepreneurs pays.

Le Challenge des Créateurs participe à l’insertion professionnelle durable des personnes en recherche d’emploi par la création d’entreprises, et encourage ainsi le secteur économique. Le Département et l’ensemble des partenaires sont très heureux d’avoir une nouvelle fois récompensé des Réunionnais qui ont fait le choix de se lancer dans la voie de la création d'entreprise pour une insertion professionnelle durable, avec détermination et volonté.



- Les sept lauréats -



Prix de la création d'emploi (destiné à récompenser le créateur ayant réussi à réaliser plusieurs embauches) David Le Gal (Alteny) • Le Port

Prix de l'innovation (destiné à récompenser un projet particulièrement novateur dans son domaine) Jean Wally Romely (Paille en toit) • Saint-Paul

Prix de l'instertion (destiné à récompenser le parcours exemplaire du créateur) Ouafa Maillot (Ti madame la) • Sainte-Marie

Prix de la performance (destiné à récompenser le projet particulièrement performant sur le plan économique avec de réelles perspectives de développement) Frédéric Narassamy Virama (Narassamy Virama Frédéric) • Sainte-Marie

Prix produit péi (destiné à Récompenser un projet mettant particulièrement en valeur l’image, le patrimoine ou les produits locaux) Sarah Panchbaya (Bodhi Spa) • Saint-Pierre

Prix de la start-up (destiné à récompenser les entreprises à fort potentiel de développement dans tous les domaines d’activité) Johan Herraiz (Onespot) •Saint-Paul

Prix du jury (destiné à récompenser le coup de cœur du jury) Brian Boyer (Les Délices de Cassie) • La Possession



Les dotations du concours aux 7 lauréats

- Dotation financière de 7 000 € du Conseil départemental

- 4 heures de Conseils spécialisés avec un expert-comptable, une journée de formation collective juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise, offerte par le CROEC ;

- une offre spécialisée sur les " bons réflexes d’un cotisant " et un accompagnement personnalisé sur une année de la CGSS ;

- une adhésion d’un an aux centres de gestion agréés offerte par OGEA.