L'ex-championne de patinage artistique est à La Réunion quelques jours pour faire découvrir aux petits (mais aussi aux grands) la discipline, le temps de trois représentations au Jardin de l'Etat de Saint-Denis, lors de l'opération Au Bonheur des Enfants. Celle qui enseigne le patinage aux Etats-Unis espère pouvoir ouvrir une patinoire ici, dans le Sud de La Réunion, pour que les réunionnais ait la possibilité d'apprendre cet art, qui est aussi un sport.

De nombreuse fois championne de France et plusieurs médailles autour du cou, la professionnelle du patinage artistique vient à La Réunion pour quelques démonstrations, malgré la taille de la patinoire du Jardin de l'Etat. Si la glace est synthétique, ses gestes, ses sauts et sa glisse sont par contre authentiques.

#SuryaBonaly en démonstration au Jardin de l'Etat de Saint-Denis pour l'opération Au Bonheur des Enfants! pic.twitter.com/Kfjz53V3Gc — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 19 décembre 2016

A 40 ans, cette férue de travail vit aux Etats-Unis et prend la glace très tôt le matin. Elle enseigne la discipline du patinage artistique à ses élèves, après ne plus compter les galas et les compétitions.

Même si le rythme outre-anthlantique permet une carrière épanouie, c'est à La Réunion que Surya Bonaly pense venir se reposer. "J'aime les grandes villes, mais je suis toujours en train de chercher à me cacher... Ici tout est naturel, quand les Etats-Unis pourraient paraître superficiels... Et puis les gens sont très gentils à La Réunion" explique t-elle dans une interview, quelques minutes avant de monter sur la fausse glace du Jardin de l'Etat.

"Le pays", l'athlète l'aime beaucoup et pense y laisser son empreinte, peut-être même dès l'an prochain. La construction d'une patinoire dans le Sud de l'île, est dans les projets à court terme de la championne.

Surya Bonaly est plutôt sereine à La Réunion, loin du stress Américain. pic.twitter.com/5k4Bfj6W75 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 19 décembre 2016

Surya Bonaly assurera le spectacle ces 20 et 21 décembre à 16h30, toujours au Jardin de l'Etat à Saint-Denis, pour l'opération Au Bonheur des Enfants.

