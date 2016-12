Le Département, représenté par Alain Armand, Conseiller départemental, a rencontré Frédéric Villeroux, joueur international français de Cécifoot, buteur non-voyant dont le talent est reconnu à l'échelon mondial (Crédit photos : Alexandre Rivière/Com Département)

Accompagné du Président Ahmed Chamsi Saïd et de quelques membres de l’association Cécifoot Réunion, Frédéric Villeroux s’est dit ravi de voir que cette discipline était en plein essor à La Réunion et qu’il était essentiel de maintenir la dynamique et de sensibiliser le public.

Pour Alain Armand, rencontrer ce joueur évoluant à Bordeaux, champion d’Europe et Vice-champion du monde, est un réel plaisir : " C’est un sportif de haut niveau que nous accueillons aujourd’hui qui apporte une grande preuve que le handicap n’est pas une fatalité. C’est une belle leçon d’optimiste et de vie qui encourage le Département à être encore plus présent pour que le handicap ne soit plus un handicap ".

La Collectivité départementale a participé à l’accueil de Frédéric Villeroux dans l’île et a soutenu le déplacement de l’association locale au Brésil à l’occasion des jeux paralympiques 2016 de Rio du 7 au 18 septembre derniers.