Après 9 jours de fête, de jeux, d'émerveillement sans oublier de voyages dans le cosmos avec Ti Léon, les portes de "Au Bonheur des Enfants" se sont refermées ce mercredi 21 décembre. (Photos : Hubert Nugent)

Plus de 130 000 petits et grands ont participé à cet événement de fin d'année organisé par le Département ; tous ont profité des nombreuses animations et de l’ensemble des activités mises en place par les agents de la Collectivité. Et ils étaient encore très nombreux hier soir pour la clôture de la manifestation.

Avant le coup d'envoi du mapping vidéo de Ti Léon, c'est en chœur et bras levés que le public a chanté "L'envie d'aimer" de Daniel Lévy. S'en est suivi un feu d'artifice de 6 minutes, un son et lumière digne des plus beaux spectacles pyrotechniques de l'Hexagone. Difficile de quitter le Jardin de l'Etat après un si exceptionnel show.

Nassimah Dindar a remercié et félicité l’ensemble des personnes qui ont accueilli les familles durant l'événement : " bravo à toutes les équipes du Département qui ont offert du rêve et du bonheur pendant ces 9 jours. Merci à vous tous. Vous avez partagé vos savoir-faire et c'est un réel succès, une vraie réussite au regard du nombre de visiteurs et des messages reçus. Je souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année".

Comme tous les ans, les cadeaux déposés dans le traineau du Père Noël à sa cabane, ont été remis à l’association PREV’ACT pour une distribution aux enfants défavorisés car, c’est cela aussi Au Bonheur des Enfants.

Après le cosmos et les étoiles, le Département donne rendez vous l'année prochaine aux familles réunionnaises pour vivre de nouvelles aventures. Le thème de l’édition 2017 a été annoncé. Préparez vous à vivre des émotions et des sensations sur le thème de "Noël dans le monde".