Dans le secteur des transports, l'année 2016 a été marquée par les 20 ans du réseau interurbain Car Jaune. "Un réseau qui rythme la vie des Réunionnais depuis deux décennies, aussi bien en déplacements qu'en émotions. Pour la population réunionnaise, Car Jaune fait partie intégrante du patrimoine local et de son identité" écrit le réseau de transport dans un communiqué, que nous publions en intégralité ci-après.

La dernière enquête auprès des usagers quotidiens confirme en effet la qualité, les valeurs d’entraide et de partage qui sont à l’origine du lien entre les acteurs du réseau Car Jaune, à savoir les conducteurs, les contrôleurs, les responsables des gares et les accompagnateurs avec les usagers.

Outre la mise en place d’une flotte de bus modernes desservant l’ensemble du territoire, le Conseil Départemental a développé depuis deux ans le réseau armature à tous les niveaux, afin d’améliorer la qualité du service public. Avec le transfert du réseau Car Jaune dés le 1er janvier au sein du Conseil Régional, un nouveau pas sera entrepris, pour faire passer et partager une vision régionale et un projet de développement des transports clair et optimisé.

Pour clore ces 20 ans d’existence au sein du Département, à travers une campagne de communication engagée depuis le mois de septembre dernier, le réseau avait organisé un jeu "Ticket d’Or". Le jeu consistait à gratter des tickets distribués sur les principales gares desservies par Car Jaune. Parmis les 20 000 tickets grattages distribués, un "Ticket d’Or" offrait au gagnant la possibilité de voyager gratuitement pendant 20 ans sur le réseau Car Jaune.

Hier, dans les locaux de Transdev Réunion Service, membre du groupement Cap’Run, délégataire du réseau Car Jaune, a été remis au gagnant le "Ticket d’Or". Madame Marie-Rose Techer est l’heureuse gagnante. Cette habitante du Port avait gratté son ticket à la gare de Saint-André il y a une semaine. Usagère quotidienne des transports publics, particulièrement le réseau Car Jaune, Marie-Rose Techer avait du mal à cacher son émotion lors de la remise de son passe pour 20 ans de transport par Yannick Bennefond, directeur d’exploitation du réseau Car Jaune.

Désormais, elle pourra voyager gratuitement pendant 20 ans.

Car Jaune en quelques chiffres :



- Onze points d’information-vente



- 17 lignes



- 70 véhicules neufs en service



- 170 conducteurs



- 130 arrêts



- 15% de fréquentation supplémentaire entre 2015 et 2016



- Environ 400 salariés