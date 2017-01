Allez on y va : rendez-vous au Volcan sur le sentier marmailles de la Boucle de Trous Blancs. Une marche sur 3km pendent 1h30. Pitons, cratères et pâturage ... "Un sentier original à la rencontre de grands phénomènes géologiques qui ont façonné le paysage réunionnais" écrit le Département sur son site.

Allez on y va : rendez-vous au Volcan sur le sentier marmailles de la Boucle de Trous Blancs. Une marche sur 3km pendent 1h30. Pitons, cratères et pâturage ... "Un sentier original à la rencontre de grands phénomènes géologiques qui ont façonné le paysage réunionnais" écrit le Département sur son site.

"Le sentier débute à droite de la barrière sous les cryptomerias. Au sortir de la forêt prenez toute suite à gauche et longez le champ jusqu’au bout (en chemin vous ne pourrez pas rater le Tamarin Dodo, avec son tronc imposant). La montée commente alors ; prenez le temps de vous retourner et profiter de la vue. A l’intersection, prenez le sentier qui descend cers les Trous Blancs" écrit le Département sur son site.

"Il serpente le long d’un champ au milieu duquel vous découvrez une cavité aux parois blanches : un 1er Trou Blanc. Un peu plus bas, laissez la piste de VTT sur votre droite et prenez le sentier de gauche : il progresse en ligne de crête avec, d’un côté le pâturage (attention au barbelés !), et de l’autre le 2e Trou Blanc (ne pas s’approcher du bord !). La vue est superbe sur le Piton des Neiges, la Plaine des Cafres et le littoral au loin ! Le sentier descend tranquillement et retrouve le croisement du début, la forêt de cryptomerias puis le parking" termine le site.