Nouvelle idée randonnée à tester pendant ces vacances scolaires : la boucle de la Pointe des Cascades. Ce sentier de 3,6 kilomètres peut être traversé en famille, en 1h30. Un joli coin où vous pourrez même débusquer des crabes entre les racines de vacoas.

Vous préférez la randonnée à la farniente ? Voilà une nouvelle idée qui pourra vous plaire : la Boucle de la Pointe des Cascades, un sentier de 3,6 kilomètres à faire en famille. Sur son site, le Département indique que la marche peut durer "1h30". Petits et grands peuvent s'y tenter !

Pour l'itinéraire : "Face à l'embarcadère, prenez la piste de gauche ; le sentier débute 200 mètres plus loin. Après le petit pont, vous grimpez le long du littoral, sous les Vacoas. Au détour d'un virage, vous rejoignez la côte bordée de Vacoas. Attention, la falaise est abrupte : ne vous approchez pas du bord ! Puis, le sentier redescend. Prudence : les marches, recouvertes d'aiguilles, de filaos et de feuilles de vacoa sont glissantes. Le sentier traverse une coulée de gratons, d'où vous pourrez amirer Bois Blanc et les pentes du Grand Brûlée. Il remonte en longeant l'océan. Plus loin, le Gros Piton vous fait face. À peine 10 minutes après l'oratoire, vous arrivez en haut d'une série de marches. Prenez alors un sentier très discret, qui se trouve à gauche dans votre dos, entre les vacoas. Attention : il n'est pas balisé ! En 20 minutes, vous rejoignez ensuite la route forestière que vous descendez sur la gauche pour retrouver le parking." Sur le chemin, vous pourrez même chercher des crabes se cachant entre les racines de vacoas.