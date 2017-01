Pour fêter la fin des vacances scolaires, le jardin botanique de Mascarin invite les enfants pour des animations et ateliers. Une visite guidée du jardin situé à Saint-Leu et de ses expositions est également possible. Une activité idéale pour découvrir la flore de l'île !

Il vient de fêter ses trente ans d'existence : le jardin botanique de Mascarin est un havre de sérénité. Idéal pour découvrir la faune et la flore de l'île, il a aussi une vocation de préservation.

Durant cette fin de vacances scolaires - du 19 au 29 janvier - le site ouvre ses portes pour des conférences, ateliers et animations. Des artistes seront aussi présents pour l'occasion.