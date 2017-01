Les vacances scolaires ne sont pas terminées et il est encore temps de faire quelques randonnées ! Ce mardi, rendez-vous sur le sentier des Ravenales dans la forêt du Cratère à Saint-Benoît. Un chemin qui serpente sous une épaisse voûte végétale, faisable en 2 heures sur une longueur de 3,8 kilomètres. Mais attention au passage de la ravine !

Sur son site, le Conseil Départemental conseille d'emprunter le rond-point du chemin de ceinture à la Plaine des Palmistes. Tournez à droite vers la "Forêt des Ravenales". Le sentier est un "large chemin" qui "monte tranquillement". Si vous êtes à la recherche de fraîcheur, ce sentier est pour vous : une épaisse voûte végétale couvre la route. En pleine nature, c'est le bruit du ruisseau proche qui rythmera votre marche.

"Quelques trouées offrent une vue sur la forêt, dominée par une pognée de ravenales, arbres originaires de Madagascar", d'où le nom du sentier. Un pont franchit ensuite la ravine. Plus loin, un sentier discret part sur la droite, mais il est préférable de rester sur le chemin principal. Après le deuxième pont, la végétation "s'ouvre progressivement sur le paysage de Saint-Benoît" avec ses vergers, champs de canne et plus loin l'océan. Suite à une coute montée, le sentier redescend et "passe une ravine à gué". Attention ! Ce passage est la "seule difficulté du parcours" car la descente se fait "sur un sol glissant jonché de racine" et "la traversée à gué sur des roches glissantes". Une dernière montée, et vous voilà récompensé : vous vous trouvez sur la crête. De cet endroit, vous dominez le littoral est, depuis Saint-Benoît jusqu'aux contreforts du volcan. Mais n'allez pas plus loin, "le sentier se corse avec la descente d'échelles abruptes". Pour le retour, il est conseillé de rebrousser chemin.