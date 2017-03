Juste avant le début de l'Assemblée plénière du conseil départemental de La Réunion ce mercredi 15 mars 2017, deux des enfants de Laurence et Paul Vergès, Françoise et Pierre, ont signé le contrat actant le don aux Archives départementales de La Réunion de milliers de documents constitués par le couple et particulièrement Paul Vergès. Tel était la volonté du fondateur du Parti communiste réunionnais, décédé en novembre dernier.

Juste avant le début de l'Assemblée plénière du conseil départemental de La Réunion ce mercredi 15 mars 2017, deux des enfants de Laurence et Paul Vergès, Françoise et Pierre, ont signé le contrat actant le don aux Archives départementales de La Réunion de milliers de documents constitués par le couple et particulièrement Paul Vergès. Tel était la volonté du fondateur du Parti communiste réunionnais, décédé en novembre dernier.

25 cartons de notes, de documents et de photos sont d'ores et déjà en cours d'archivage. Il faudra un an aux Archives départementales de La Réunion pour classer l'intégralité du don fait par Pierre et Françoise Vergès. "Tout d'abord, c'était pour respecter la volonté de notre père" insiste Françoise Vergès. Le dirigeant communiste avait souhaité que l'intégralité de son travail, notes, photos..., soit proposé aux Réunionnais via les archives départementales.

Notes de lectures, photographies, lettres à son père, notes de réunions de l'Union des femmes de La Réunion, écrites de la main de Laurence Vergès, figurent dans les cartons.

Leurs enfants, Pierre et Françoise, ont des souvenirs de ce partage d'idées "de façon très amicale. Ils adoraient recevoir, faire des fêtes et des repas. Paul Vergès avait une infinie patience à parler des sujets les plus complexes".

Françoise Vergès, qui a encore confié quatre cartons remplis de documents ce mercredi, promet que le public, les chercheurs ou encore les artistes "auront des surprises à découvrir".

jm/www.ipreunion.com - Plus d'informations à venir.