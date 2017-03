Le conseil départemental des jeunes se réunissait ce mercredi 29 mars 2017, à l'hémicycle du Palais de la source, pour une matinée de sensibilisation à la sécurité routière, et plus particulièrement aux risques d'accidents pour les deux roues. Temps fort de cette matinée, l'échange entre les adolescents et Boris Armance, devenu paraplégique après un accident de la route, alors qu'il était âgé de 23 ans.

Le jeune homme de 31 ans a vu sa vie basculer à cause d'un virage. "J'avais travaillé toute la nuit, il était 10 heures du matin, et j'ai dérapé, tout simplement", raconte-t-il. Plusieurs opérations plus tard, il a appris à vivre avec son handicap, et à en parler, pour exorciser et pour "que ça n'arrive pas à d'autres", insiste-t-il :

Boris, devenu paraplégique après un accident de moto, est venu témoigner devant le Conseil départemental des Jeunes pic.twitter.com/K6Jxh9Ldar — Carole Hoareau (@CaroleHoareau) 29 mars 2017

Pour Elodie Lisador, présidente du Conseil départemental des Jeunes (CDJ), ce genre d'échange est primordial parce que "nous ne sommes pas toujours conscients des conséquences que peuvent avoir nos actes sur la route. C'est pour cela qu'il était intéressant d'échanger avec quelqu'un qui a été victime d'un accident, pour qu'il nous parle de son ressenti".

Projections de vidéos et échanges avec les équipes de la police et de la gendarmerie étaient également au programme de cette matinée, qui s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par le conseil départemental des jeunes, comme l'explique David Bialecki, directeur de l'éducation au conseil départemental.

Conseil départemental des Jeunes: matinée de sensibilisation à la Sécurité routière,explications de David Bialecki, directeur de l'éducation pic.twitter.com/yywfJcKNUB — Carole Hoareau (@CaroleHoareau) 29 mars 2017

Pour rappel, depuis le début de l'année, pami les 14 personnes qui ont perdu la vue dans des accidents de la route, six circulaient sur des deux roues.

ch/www.ipreunion.com