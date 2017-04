Ce vendredi 31 mars 2017, le Sdis 974 (Service départemental d'incendie et de secours) a voté son budget 2017, s'élevant cette année à 106 266 245 euros. Les membres du conseil d'administration ont donné la priorité au casernement et à la qualité du secours, en présence de leur présidente Nassimah Dindar ainsi que du préfet Dominique Sorain et du colonel Jean-Marc Loubri, directeur départemental de l'établissement. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration)

Grâce au Conseil Départemental qui est l’un de ses partenaires majeurs, le Sdis 974 disposera pour réaliser ses différentes missions d’un budget augmenté de 7,9% par rapport à celui de l’exercice 2016. L’effort financier du Département représente 59% de ce budget et celui des communes 23%, le reste provenant essentiellement de l’emprunt et du fond de compensation de la TVA.

Le budget 2017 du SDIS 974 est réparti de la manière suivante :

- 87 490 784 euros en fonctionnement (masse salariale, frais de gestion : carburants, habillement, loyers, eau, électricité,..)

→ +0,45% / 2016, en témoignage de la volonté de maîtrise et de rationalisation des dépenses de fonctionnement de l’établissement.

- 8 775 461 euros en investissement (casernement, véhicules opérationnels : modernisation du Centre de Traitement de l’Alerte (CTA), matériel opérationnel : lances à incendie, matériel médical,...)

→ + 60,94% / 2016, du, pour la première fois depuis 10 ans le SDIS a un recours à l’emprunt afin d’accompagner au mieux la politique volontariste d’investissement fixée par le conseil d’administration.

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau schéma départemental de couverture et d’analyse des risques (SDACR), le conseil d’administration a tenu à orienter stratégiquement cette année les dépenses sur :

- La sécurisation de la gestion administrative (Renforcement des personnels encadrants les services des assemblées, de la commande publique et du juridique ; Redimensionnement du groupement des ressources humaines)

- L’amélioration des conditions matérielles et de travail (Réhabilitation et construction de nouvelles casernes, achat de mobilier)

- La rationalisation des moyens et des emplois (Mutualisation SAMU, modernisation du centre d’appel et des moyens de transmission)

- L’adaptation et le dimensionnement de la couverture opérationnelle (Renforcement de la réponse en secours d’urgence aux personnes en risques courants, maintien de la capacité incendie, acquisition de véhicules opérationnels).