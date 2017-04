Encourager la création littéraire locale : c'est l'objectif du concours "Premières Pages 2017", organisé par le Conseil Départemental. Un album jeunesse sera ensuite sélectionné pour être offert aux bébés nés en 2016 à La Réunion. Le dossier d'inscription est à retrouver sur le site du Département. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous

Encourager la création littéraire locale : c'est l'objectif du concours "Premières Pages 2017", organisé par le Conseil Départemental. Un album jeunesse sera ensuite sélectionné pour être offert aux bébés nés en 2016 à La Réunion. Le dossier d'inscription est à retrouver sur le site du Département. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous

Vous êtes auteur et/ou illustrateur ?

Vous êtes créatif et appréciez particulièrement l’univers des tout-petits ?

Ne manquez pas votre inscription au concours "Premières Pages 2017" organisé par le Département de La Réunion.

Lancé afin de susciter l’émergence de nouveaux talents et d’encourager une création littéraire et artistique locale, ce concours permettra de sélectionner un album jeunesse. Cette œuvre originale sera offerte aux bébés nés en 2016 à La Réunion lors de manifestations dédiées, organisées dans les PMI et les bibliothèques au cours du dernier trimestre de cette année.

Opération nationale, "Premières Pages" vise à sensibiliser les familles sur l’importance de la lecture, afin notamment de lutter contre l’illettrisme. Le Département, depuis 5 ans, a mis en place cette action aux côtés de l’Etat, car elle répond à 3 de ses missions : l’éducation, la famille et la culture.

Près de 5 000 livres ont ainsi été distribués aux familles en 2016 traduisant le vif succès de cette opération.

Rendez-vous sur http://cg974.fr pour télécharger le dossier d'inscription.

Attention : remise du projet à la Bibliothèque départementale avant le 30 mai 2017.