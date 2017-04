Le CNARM permet le départ chaque année de 2000 Réunionnais, dont plus de 20% réalisés par des candidats originaires du Sud de l'Ile. C'est pour les accueillir dans de meilleures conditions que l'agence de Saint-Pierre s'installe dans de nouveaux locaux, qui étaient inaugurés ce mardi 11 avril 2017.

Pour Ibrahim Dindar, c'est l'occasion de rappeler le rôle central de cet organisme qui permet aux Réunionnais prêts à tenter l'expérience en métroôle de trouver un emploi ou une formation :

Les nouveaux locaux sont situés au 8, rue Père Favron, à proximité du Stade Michel Volnay, en plein centre-ville de St-Pierre. Plus grands, Mieux desservis par les transports en commun, accessible aux personnes à mobilité réduite, l'agence saint-pierroise accueillera le public du lundi au jeudi, de 08h00 à 16h00 en journée continue, et le vendredi, de 08h00 à 12h00.

En plus des deux espaces dédiés aux entretiens entre le candidat et son conseiller CNARM, des ordinateurs seront mis à la disposition du public avec accès internet et imprimante, et une salle de réunion équipée du matériel de visio-conférence permet les entretiens avec les entreprises de métropole.

ch/www.ipreunion.com