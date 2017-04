La Commission permanente du mercredi 19 avril présidée par Nassimah Dindar a voté de nombreuses subventions en faveur des associations relevant du social, de l'insertion, de la coopération et de l'environnement. Par ailleurs, la Collectivité a réaffirmé son soutien à la mobilité professionnelle, via son opérateur historique, le CNARM.

Mobilité : Plus de 7M€ pour accompagner les départs

Le CNARM (Comité National d’Accueil et d’actions pour les Réunionnais en Mobilité) recevra une subvention de 7,4M€ pour financer le fonctionnement et les interventions de la structure. Les fonds du FSE seront également mobilisés à hauteur de 11,6M€ au titre des mesures "Alternance, stratégie payante pour les jeunes en mobilité" et "Mobilité des demandeurs d’emploi".

L’objectif de 2 000 départs est fixé au CNARM pour cette année dans la continuité logique des efforts déjà engagés en matière de mobilité professionnelle.

Transport : 2,8M€ pour assurer le transport scolaire

Le Département participe au financement du transport scolaire entre périmètres de transport urbain pour permettre aux communautés d’agglomération d’assurer la continuité du service de transport scolaire des élèves dits "extra-muros" (domiciliés dans la communauté d’agglomération mais scolarisés en dehors). A ce titre, une convention-cadre vient déterminer le montant de la subvention départementale à allouer aux AOTU (Autorités Organisatrices de Transport Urbain) pour assurer ce service : 2,8M€ de subvention globale sont accordés à la CINOR, la CIVIS, la CIREST, la CASUD et le TCO.

Environnement : 1,6M€ pour la préservation des ENS

Dans le cadre de la préservation et la valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le GCEIP (Groupement pour la Conservation de l’Environnement et l’Insertion Professionnelle), principal gestionnaire des ENS du Département, recevra une subvention de 1,6M€ pour la mise en œuvre de son programme d’actions. La totalité du résiduel de salaires des 91 CUI-CAE affectés sur les 6 sites concernés sera également prise en charge.

- Social -

Carte Mobilité Inclusion : une nouvelle carte pour faciliter la vie des personnes handicapées



La loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 a institué la CMI (Carte Mobilité Inclusion) qui se substitue à trois cartes distinctes : la carte d’invalidité, la carte de stationnement et la carte de priorité attribuées aux personnes atteintes d’un handicap. L’objectif est de simplifier leur accès au droit et de rationaliser les coûts de gestion.



Plus de 1,2 M€ pour soutenir les associations



Plus d’1,2M€ de subventions vont être attribuées aux associations œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la famille, et de la prévention et de l’éducation pour la santé.



Plus de 700 000 € pour l’ouverture de trois Maisons d’Accueillants Familiaux et d’une résidence services



Le CCAS de Saint-André recevra une subvention de 400 000€ pour la mise en œuvre de deux MAF (Maisons d’Accueillants Familiaux) l’une urbaine et l’autre rurale d’une capacité globale de 28 places. De même, le CCAS du Tampon recevra une subvention de 197 125€ pour la création d’une MAF de 8 personnes. Le CCAS de Saint-Pierre recevra pour sa part une subvention de 115 000€ pour son projet de résidence services.



- Insertion : 500 000€ -



Programme de Mobilité-Insertion professionnelle dans la zone océan Indien



Le Département veut renforcer sa politique d’insertion des jeunes en difficulté. A ce titre, la Collectivité va faire appel au Programme communautaire INTERREG Océan Indien 2014- 2020 pour obtenir le cofinancement de son programme de Mobilité-Insertion professionnelle dans la zone océan Indien qui est en adéquation avec l’objectif thématique 10 "élever le niveau de compétences dans la zone océan Indien par la formation initiale et professionnelle, la mobilité et les échanges d’expérience". 970 000€ de crédits européens pourront être mobilisés pour une contrepartie départementale de 145 000€.



Signature de la Convention d’Appui aux Politiques d’Insertion



La Collectivité signera la CAPI (Convention d’Appui aux Politiques d’Insertion) créée par l’Etat pour apporter son soutien aux Départements. La Réunion bénéficiera ainsi de 3,56M€ de crédits. 400 000 € votés pour 14 projets collectifs d’action sociale et d’insertion Dans le cadre de la politique départementale en matière d’insertion, la Collectivité accompagnera 14 projets collectifs d’action sociale et d’insertion portés par 10 associations. Un budget global de 400 000€ leur est alloué. La totalité du résiduel de salaires des 146 CUI-CAE sera également prise en charge.



Logement : Plus d’1M€ de garantie aux bailleurs sociaux



Le Département apportera sa garantie à hauteur de 1,2M€ aux emprunts contractés auprès de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) par la SEMADER et la SODIAC pour la construction de 146 logements sociaux à Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André.

- Coopération : 65 000€ -



50 000 € pour deux missions humanitaires à Madagascar



L’association "MOI" (Médecins de l’Océan Indien), recevra une subvention de 50 000€ pour la réalisation de deux missions humanitaires à Madagascar.

15 000 € votés pour la médiathèque de Salimani en Grande Comore

Une subvention de 15 000€ est accordée à l’Association Amicale Océan Indien pour financer les travaux de finition de la médiathèque de Salimani en Grande Comore.



Education : le FSE mobilisé pour soutenir la mobilité étudiante



Plus de 10 000 jeunes étudiants réunionnais en mobilité bénéficient chaque année de l’accompagnement financier du Département. Cet engagement volontariste, inscrit dans les priorités de la mandature 2015-2020, peut recevoir le soutien du FSE (Fonds Social Européen) au titre du programme "Soutenir l’accès à l’emploi par le développement des compétences et de la mobilité". A ce titre, près de 15M€ pourront être mobilisés sous réserve de la mise en place d’outils de suivi moyennant une contrepartie départementale de 7,5M€.



- Culture -



L’année 2017 constituera une année de transition pour les équipements culturels départementaux qui seront transférés en cours d’année à la SPL Culture. Dans l’attente, la programmation de l’année a été validée par la Commission permanente.



- Santé publique -



Deux associations de protection des animaux, la SPA (Société Protectrice des Animaux) et l’Association Réunion Protection Animale bénéficieront d’une subvention globale de 4 000€ chacune pour l’organisation d’une "Journée d’amour et d’adoption des chiens et des chats" dans le Jardin de l’Etat le 13 mai prochain.



- Sécurité -



Une subvention de 62 500€ est accordée à l’association "Société Nationale de Sauvetage en Mer" pour la modernisation de la vedette d’intervention affectée à la station de Sainte-Marie.