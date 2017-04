Ce jeudi 27 avril à Saint-Pierre, Denise Hoareau, conseillère régionale, Viviane Malet, Vice-présidente du Département déléguée à l'insertion et Ibrahim Dindar, Président du Cnarm ont signé une convention de partenariat pour favoriser la formation et l'insertion des jeunes dans les métiers de la sécurité, avec la société Sécuritas représentée sur l'île par Marie Caro, Directrice des Ressources Humaines, Stéphanie Salvat Responsable Ressources Humaines / Pilote projet Alternance et Marie Behr Directrice d'Agence. Nous publions ci-après le communiqué du conseil départemental

"Comme l’ont rappelé la Région et le Département, la mobilité contribue au renforcement des compétences et permet aux jeunes d’être mieux armés pour faire face à un marché de l’emploi de plus en plus exigeant. Ce partenariat vient aujourd'hui conforter la volonté d'une plus grande cohérence des politiques publiques, ici en matière de mobilité professionnelle et d'une véritable collaboration des acteurs jeunesse afin de permettre aux Réunionnais d'être mieux accompagnés et soutenus dans leurs projets de mobilité.

Cette convention quadri partite va ainsi permettre à 15 jeunes Réunionnais (11 en alternance et 4 en CDI) d’être recrutés en tant qu’agents de sécurité. Elle pourrait s'étendre à l'ensemble des 12 activités de la société Securitas France permettant d'avoir une offre de formation complète et un large panel de choix d'insertion dans le secteur de la sécurité pour les Réunionnais.

La Région et le Département placent la formation et l'insertion professionnelle des Réunionnais au coeur de leurs priorités : Chaque année, la collectivité régionale consacre plus de 140 millions euros à la formation professionnelle, à l'apprentissage et à l'éducation. Par ailleurs, plus de 20 millions euros ont été engagés en 2016 pour soutenir les projets de mobilité éducative et professionnelle.

Concernant le Département, il investit chaque année plus de 126 millions euros à l’insertion professionnelle et à l’éducation. Par ailleurs, en lien avec le Fonds Social Européen, il finance les interventions du Cnarm à hauteur de 12 millions euros. Cet opérateur de mobilité du Département encourage, accompagne, aide et soutient les personnes résidant à La Réunion à trouver du travail ou à acquérir une qualification par le biais de l'alternance sur le territoire national, et le cas échéant dans les pays étrangers.

En 2016, le Cnarm a permis le départ de plus de 2 000 Réunionnais en mobilité, soit une progression de 12 % par rapport à 2015. Comme l’ont rappelé les signataires, c’est une réelle dynamique partenariale et d’insertion durable des jeunes qui est affirmée aujourd’hui".