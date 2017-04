C'est une journée sportive qui s'est déroulée mercredi 26 avril 2017, à l'Espace Reydellet, en présence de deux figures emblématiques des sports de combat Thierry et Gaël Grimaud pour promouvoir à travers le sport, les arts martiaux et le bien-être

Une centaine de jeunes a répondu présent à ce rendez-vous organisé par le Département et le Dojo Huang. Tous ont ainsi pu découvrir des activités diverses, enrichissantes et partageant les mêmes principes de base ou valeurs : le respect de ses partenaires, rester debout face à l'adversité et avoir le goût de l'effort et de la persévérance.

Les jeunes ont pu s’initier au moringue, ont découvert le taichi forme, le tokitsu-ryu, le jujitsu fighting, le chanbara, le self défense, le judo et ont également pu suivre une préparation physique, circuit training.

Gaël Grimaud, champion du monde de MMA et parrain du challenge Thierry Grimaud, s’est livré aux questions-réponses à l’occasion d’un débat intitulé " Vis tes rêves ". Il a présenté son parcours et surtout rappelé aux jeunes qu’il faut se donner des objectifs, les tenir et croire en son projet : " Mon grand frère Thierry a été mon modèle. Il m’a inculqué le goût de l’effort, m’a montré la voie et m’a donné l’envie d’être ce que je suis aujourd’hui".