Ce mercredi 3 mai 2017, une cinquantaine de conseillers départementaux jeunes des régions Est et Nord de l'île avait rendez-vous avec l'Europe. Une journée de sensibilisation organisée par le Département, l'Agence de Gestion des Initiatives Locales en matière Européenne (AGILE) et le Centre Régional d'Information Jeunesse de La Réunion (CRIJR) dans le cadre du mois de mai "Joli mois de l'Europe" afin de sensibiliser les jeunes sur l'implication de l'Europe dans le monde agricole, un domaine de compétence de la Collectivité.

Après une séquence d’informations et d’animations pédagogiques avec pour objectifs de faire découvrir les secteurs d’activités agricoles et ses filières ou encore comprendre le rôle de l’Europe et son importance dans l’accompagnement de l’agriculture à La Réunion, place aux visites de terrain et à la découverte de deux exploitations bénéficiaires des fonds FEADER. La délégation s’est rendue dans l’exploitation d’Edvin Payet à Saint-Benoît.

Ici, l’originalité est d’avoir mis en place la culture du palmiste associée à un domaine qui offre des hébergements mais aussi un camping. Tout y est fait pour que les familles se retrouvent pour un moment de convivialité. Edvin Payet qui s’est diversifié en exploitant également des champs de canne du côté de Saint-André : "C’est surtout grâce aux cofinancements européens que j’ai pu ainsi me développer et mener à bien mes projets", explique l’agriculteur. Une rencontre essentielle avec des échanges qui ont permis à chacun de partager l’expérience menée ici au camping "Bois joli cœur".

Après le fruit de la terre, les collégiens ont découvert un bâtiment d’élevage de volaille du côté de Sainte-Suzanne. Une visite avec Gaël Dijoux qui lui aussi a bénéficié d’une aide pour développer son activité.

Jusqu’à maintenant, la journée de l’Europe est célébrée le 9 mai, date de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950, texte fondateur de la construction européenne. C’est sous l’impulsion de la Région Aquitaine qui a lancé "le joli Mois de l’Europe", que tout le pays consacre un mois entier à cette commémoration. Les collégiens du Conseil Départemental des Jeunes de l’Ouest et du Sud se retrouveront le 24 mai prochain pour, à leur tour, partir à la découverte des agriculteurs et de l’Europe.

A l’occasion de cette journée, une exposition mise en place par le CRIJR a été inaugurée pour permettre de visualiser les différentes filières. Elle servira de support pour les jeunes en milieu scolaire puisqu’elle sera itinérante dans différents établissements de l’île. "L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la problématique de l’Europe et de leur montrer comment les fonds européens sont utilisés par les agriculteurs", précisent les organisateurs de cette journée.