Ce samedi 13 mai 2017 s'est déroulée dans l'hémicycle du Palais de la Source, la remise de diplôme universitaire "république et religion". 26 étudiants de la première promotion ont reçu leur sésame des mains de la Présidente du Département Nassimah Dindar et de Alain Armand, conseiller départemental qui ont salué le parcours de ces diplômés particulièrement avides de savoir et de s'avoir-être.

"C'est aussi l'occasion de rappeler que si notre République est laïque, la France est multiconfessionnelle. Nous devons toujours avoir à l'esprit cette donnée afin d'appréhender au mieux certaines réalités de notre pays" a souligné Nassimah Dindar.

Cette formation est soutenue par le Ministère de l'Intérieur et compte 177 heures auxquelles sont adjointes conférences et séminaires. Dispensée à l'Université de La Réunion, elle a pour objectif de transmettre des connaissances et des savoirs pour favoriser la cohésion sociale, le faire et vivre ensemble à travers les textes et les pratiques. "La première promotion a été très dynamique avec des échanges inter actifs riches entre étudiants et formateurs qui ont permis de faire évoluer la représentation qu'ils avaient de l'autre" a indiqué Thierry Malbert, maître de conférence de l'éducation à l'Université, ajoutant que "les étudiants souhaitaient s'engager davantage dans les actions en lien avec la laïcité et la religion et qu'ils avaient créé une association -Trait d'Union - pour œuvrer dans plus de cohésion et expliquer ainsi en quoi la laïcité permet le respect et la valorisation de toutes religions et de toutes diversités".

Depuis le 5 mai, cette formation libellée "civique et civile" est rendue obligatoire à tous les aumoniers de prisons et des hopitaux. Les inscriptions pour la seconde promotion sont ouvertes jusqu'au 15 juin. Toutes les informations sont disponibles en appelant le 0262 334870.