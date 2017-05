Au crépuscule ce samedi 20 mai 2017 débute la 10e Nuit des Musées en France et à La Réunion. Un programme riche est prévu pour les visiteurs nocturnes, notamment au sein des musées régionaux de l'île.

Au crépuscule ce samedi 20 mai 2017 débute la 10e Nuit des Musées en France et à La Réunion. Un programme riche est prévu pour les visiteurs nocturnes, notamment au sein des musées régionaux de l'île.

A l’occasion de cette manifestation, des visites dans cinq équipements culturels départementaux (Musée de Villèle, le Lazaret de la Grande Chaloupe, Musée Léon Dierx, Artothèque, Muséum d’histoire naturelle) et diverses animations sont proposées gratuitement à tous les visiteurs.

Pour cette 10è édition, un éclat particulier est donné à cette opération en offrant aux visiteurs, une Nuit des Musées numérique. Un vrai spectacle haut en couleurs et en musique sera également proposé par le Département de La Réunion. Trois artistes multidisciplinaires ont ainsi été retenus pour faire de cette Nuit des Musées à Saint-Denis, une nuit numérique : deux artistes de La Réunion, Lionel Lauret et Soleman Badat, et Nirveda Alleck, une artiste de l’île Maurice dont le détail des travaux est à retrouver sur le www.cg974.re.

Sur le reste de l'île, plusieurs animations sont prévues à l'occasion de cette Nuit des musées 2017 : le programme complet est consultable sur le nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr.