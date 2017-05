Une délégation du Conseil départemental de La Réunion était en mission de coopération en Afrique du Sud, du 14 au 21 mai 2017. L'objectif, valoriser le rayonnement de La Réunion dans les pays de la zone de l'océan Indien. Valériane et Nelson sont Réunionnais. Ils vivent à Cape Town depuis un an et bénéficient d'un contrat unique d'insertion (CUI) pour travailler au sein de l'Alliance Française, fondation qui a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle et la langue française.

L'Afrique du Sud n'est qu'à 4 heures d'avion de La Réunion. Anglophone, "pays d'avenir", le pays voisin de La Réunion offre des opportunités différentes que peuvent saisir les jeunes sans emploi. Par le biais des Contrats uniques d'insertion (CUI) du Département, les jeunes peuvent voyager et travailler à l'étranger, à l'instar de Valériane et Nelson.

D'autres réunionnais travaillent au sein de l'association Alliance Française, qui a pour mission de promouvoir la langue française hors de ses frontières. La délégation du Conseil départemental a rencontré la direction de la structure, au coeur de la capitale économique sud-africaine : Johannesbourg.