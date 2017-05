Le Département de la Réunion continue son concours No gaspi lancé en Novembre 2016. Cet événement a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires de l'île de 15 collèges de l'île. Le concours se poursuit au collège Auguste Lacaussade de Salazie en ce mois de mai.

Le jury du Département continue sa chasse au gaspillage dans les collèges de l’île. Il est dernièrement intervenu dans le collège Auguste Lacaussade de Salazie. Les missions de ce jury est de noter le menu imposé par le Département, puis d'évaluer la quantité des déchets qui part à la poubelle après les repas dans les restaurants scolaires.

Ce dispositif permettra également l'élaboration d'un menu qui engendre le moins de gaspillage. Les repas sont évalués sur leur impression d'ensemble, la qualité du service, l'accueil et le goût. En plus de lutter contre le gaspillage dans les cantines scolaires, le concours a pour objectif d'apprendre aux élèves de découvrir des produits locaux et de leur donner des conseils en terme de nutrition. La proclamation des résultats est prévue le 27 juin prochain.

de/www.ipreunion.com