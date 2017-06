Ils sont 20 collèges sur la ligne de départ du concours du plus beau collège fleuri de l'île. Et autant de collégiens qui ont participé à l'embellissement de leur établissement scolaire pour pouvoir concourir à ce palmarès. Pour la Présidente, Nassimah Dindar, " il s'agit pour les jeunes de construire l'identité de leur collège pour que chacun puisse s'approprier son établissement et en être fier. "

Ils sont 20 collèges sur la ligne de départ du concours du plus beau collège fleuri de l'île. Et autant de collégiens qui ont participé à l'embellissement de leur établissement scolaire pour pouvoir concourir à ce palmarès. Pour la Présidente, Nassimah Dindar, " il s'agit pour les jeunes de construire l'identité de leur collège pour que chacun puisse s'approprier son établissement et en être fier. "

Participer au concours du plus beau collège fleuri c’est un travail de plusieurs mois.

A quelques semaines de la délibération, les jurys se rendent dans tous les collèges concernés pour admirer le travail accompli. Car effectivement, cet engagement, récompensé peut-être par un prix, traduit avant tout l’intérêt et l’implication des collégiens dans l’amélioration de leur lieu de vie.

Le concours est divisé en 4 catégories, le hall, la cour, les façades et le jardin. Pour départager les participants, le jury composé d’élus, d’agents du Département, de professionnels et de membres d’associations attribue une note à partir de plusieurs critères : la mise en valeur de l’établissement, l’entretien des fleurs et des plantes, l’harmonie des sens, les compléments décoratifs et le respect des principes du développement durable. Cette création libre a permis de voir des réalisations mêlant de la mosaïque, du sable, des galets… pour un ensemble très zen. D’autres ont aménagé leur espace en y ajoutant par exemple des créations en bois de goyavier. Le tout étant de s’approprier " son " collège et de le rendre le plus agréable possible.

Pour réaliser leur " collège idéal ", chaque établissement a bénéficié d’une somme de 3 500 euros.

A chacun son inspiration, en tout cas, cette année encore les esprits se sont envolés et les surprises se sont enchainées pour le jury. Une chose est sûre, une fois de plus, la tâche sera rude pour déterminer le lauréat du plus beau collège fleuri 2017.