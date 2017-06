Ce vendredi 9 juin, le Département de La Réunion et l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques ont récompensé les élèves d'écoles, de collèges et de lycées de l'île. Ces jeunes ont participé aux concours d'écriture de poésie, de nouvelle et d'expression écrite.

Ce vendredi 9 juin, le Département de La Réunion et l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques ont récompensé les élèves d'écoles, de collèges et de lycées de l'île. Ces jeunes ont participé aux concours d'écriture de poésie, de nouvelle et d'expression écrite.

Tout au long de l'année, les élèves de CM1, de CM2, de collèges et de lycées ont laissé parler leur imagination. Aidés par leurs professeurs de français, tous se sont livrés à l'écriture d'une poésie, d'une nouvelle ou d'une expression écrite.

Ce vendredi 8 dans l'hémicycle cinquante-neuf élèves ont reçu les prix Défense et Illustration de La Langue française et Paysages réunionnais. Trois écoles ont été récompensés pour la qualité des travaux de l’ensemble des productions réalisées. Trois élèves, coup de cœur se sont vu offrir des prix spéciaux de la part des partenaires.

Lola est la grande gagnante du concours au niveau national. "J’étais vraiment très étonnée. C’est exceptionnel, c’est un grand honneur. Je ne réalise pas encore", lâche l’élève du collège Juliette Dodu de Saint-Denis. A 14 ans, elle a écrit sa nouvelle sur l’avenir de l’humanité. Elle est arrivée première de tous les établissements français participants.

Les lauréats sont récompensés à l'Hémicycle ! Lola est la gagnante du concours national. @Ipreunion pic.twitter.com/kKanIM8sSm — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 9 juin 2017

Juliette et Rachel ont elles aussi été récompensées. Les collégiennes de Titan n’aiment pas forcément l’écriture mais ont activement participé à l’élaboration de leur poème et nouvelle tournant autour du chat. Les filles ont terminé 2ème et 3ème.

Si les lauréats sont heureux, leurs parents aussi. C’est le cas de Fabienne, maman de Loan, qui a reçu deux prix : "On ne s’y attendait pas du tout. Je pense qu’il est le premier surpris". L’élève de CM2 scolarisé à la Plaine des Palmistes aime beaucoup la lecture. "C’est ce qui l’a aidé à écrire", ajoute la mère de famille.

"Le meilleur des outils"

Cet événement, organisé par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, est important pour les jeunes et la langue française selon sa présidente, Christiane André. Les jeunes peuvent ainsi s’exprimer grâce " au meilleur des outils". "Nous voulons montrer aux jeunes que faire des progrès dans leur langue leur servira toujours et ils éprouveront du plaisir à parler leur langue", explique-t-elle. Elle estime même que les productions sont différentes des autres années : "Il y a de l’émotion, de l’attention."

Egalement présente lors de cette remise de récompenses, Nassimah Dindar a tenu à féliciter les lauréats pour leur travail. "La Réunion regorge d'énergie, de dynamisme et de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer et à chaque fois qu'on leur donne l'occasion, les potentialités que nous avons dans nos jeunes, explosent", déclare présidente du Département de La Réunion. Elle n’a toutefois pas eu le temps de lire toutes les productions mais assure en prendre connaissance lors de l’assemblée plénière qui se déroulera dans moins de deux semaines.

Pour Nassimah Dindar, Présidente du Département, ces écrits sont le produit du rayonnement de la culture française, dans l'Océan Indien" pic.twitter.com/UHviPZqLg7 — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 9 juin 2017

de/www.ipreunion.com