Le calcul rapide nécessite d'excellentes qualités de concentration, de rapidité et d'efficacité. Ce sont donc ces atouts que possèdent les 12 finalistes qui s'affronteront ce samedi 17 juin lors de la finale de ce concours organisé par le CEDAACE. (Photo d'illustration)

On connait le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) pour le concours d’orthographe et sa fameuse dictée qui en est à son 24ème championnat régional. Un peu plus jeune, le concours de calcul rapide en sera à sa 14ème édition cette année. Ils étaient plus de 220 élèves à s’affronter lors de la demi-finale qui s’est déroulée le 20 mai dernier au collège Jean Le Toullec du Port. De ce combat mental acharné, 12 noms sont sortis vainqueurs.



Les 12 finalistes du concours de calcul rapide 2017 pour la finale du 17 juin 2017 sont :



CM1

1er SIVAGAMY Mathis CM1c Ecole élémentaire Les Badamiers

2e BOYER Luc CM1 Ecole Elémentaire du Douzième

3e BOYER Chloé CM1 Ecole primaire La Confiance

4e DESPRES Mael CM1 Ecole élémentaire Desbassyns

CM2

1er RIVIERE Lucien CM2 A Ecole élémentaire Desbassyns

2e COSTE‐SARGUET Iocha CM2B Ecole élémentaire la Mare

3e ROBIN‐RAMFUL Nil CM2 Ecole Application Bellepierre

4e DONIKIAN Thibault CM2 Hibiscus Ecole Paul Salomon II

6ème

1er HOARAU‐KLEITZ Nicolas 6E Collège Alexandre Monnet

2e MIGNOT Oscar 6ème 1 Collège Emile Hugot

3e BERTAULT Nathan 605 Collège des Aigrettes

4e STEPHAN Charles 606 Collège de Bois de Nèfles



La compétition est ouverte aux élèves du cycle 3 c’est-à-dire de CM1, CM2 et de 6ème, ils sont donc quatre par niveau. Pour départager chaque candidat, des questions de calculs qui peuvent aller de la simple soustraction à des calculs plus réfléchis. Parmi les questions les plus difficiles " dans mon sac, j’ai un pamplemousse de 460 g, un ananas de 800 g et 740 g de goyaviers. Combien pèse en kg le contenu de mon sac ? "



L’objectif pour le CEDAACE et les professeurs de mathématiques qui les accompagnent, donner la place qu’elle mérite au calcul mental dans l’enseignement et les apprentissages des mathématiques.

Cette année, c’est un professeur de mathématiques passionné qui a accompagné les élèves et qui sera à leur côté pour cette finale, Matthieu Bober, chargé de mission auprès des inspecteurs d’académie et des inspecteurs pédagogiques régionaux de mathématiques.

