Ce samedi 17 juin 2017, la dictée finale départagera la centaine d'élèves du CM1 à la 3ème du concours d'orthographe du Cedaace. Et il faudra compter une fois de plus sur Hannah Rousseau. La championne des 5ème de l'année dernière récidive cette année et atteint une fois de plus la finale ! Cette fois, elle représentera les 4ème.

Le Conseil départemental est parti à la rencontre de cette petite virtuose de la langue française qui a pour passion, l’écriture de poèmes.

- En 2016, tu participes aux championnats d’orthographe, pourquoi t’inscrire dans cette compétition ?

En primaire, lorsque j’étais en CM1 et CM2, l'enseignant prenait le meilleur élève de la classe en dictée, puis proposait à celui-ci de participer au concours d'orthographe. J'ai participé au championnat en CM2, et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Dès que j’ai pu retenter ma chance au collège, je l’ai fait sans hésiter !

- Quelles sont d’après toi les qualités pour participer aux championnats d'orthographe ?

Tout le monde peut bien sûr tenter sa chance, mais je pense qu'il faut être persévérant et avoir une certaine aisance en orthographe.

- Est-ce que tu es fière d'avoir été championne d'orthographe ?

Bien sûr, ce fût une immense joie surtout que je ne m'y attendais pas du tout, et j'ai mis du temps à vraiment me rendre compte que j’avais gagné.

- Est-il important de bien écrire à l'heure où l'orthographe n'intéresse pas beaucoup les jeunes notamment lorsque l’on voit comment ils écrivent les textos ?

Il est très important de bien écrire, mais d’après moi, les textos n'influencent pas toujours le niveau des jeunes en orthographe, il suffit juste de travailler.

- Tu as participé à la 1/2 finale, tu es en finale, est-ce que tu es heureuse d'être encore là cette année et est-ce que tu aimerais de nouveau être la meilleure ?

J'imagine que tout le monde voudrait être le ou la meilleur(e), mais pour ma part, je suis déjà fière d'avoir gagné une fois et d'être arrivée jusque la finale cette année, et je serai forcément ravie pour le ou la gagnant(e), peu importe ce qui se passe.

- Quelles sont tes passions en dehors du collège ?

Je fais de la danse classique et du jazz, et j'aime beaucoup lire et écrire des poèmes et des histoires.

- Quel est le métier que tu souhaites exercer plus tard ?

Sûrement quelque chose en rapport avec la littérature, mais je ne sais pas encore quoi.