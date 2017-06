Ils sont 9 ce mercredi 14 juin à la Villa du Département, 9 à avoir fait le choix de tenter la mobilité dans la zone Océan Indien. Ils sont volontaires, diplômés et heureux de partir pour travailler, pour réussir ailleurs et partager leurs compétences.

Ils sont 9 ce mercredi 14 juin à la Villa du Département, 9 à avoir fait le choix de tenter la mobilité dans la zone Océan Indien. Ils sont volontaires, diplômés et heureux de partir pour travailler, pour réussir ailleurs et partager leurs compétences.

Johanna, Karim, Jocelyn, Nicolas, Christian et Stéphanie ont choisi la grande Ile et occuperont des postes au ministère de l’Education nationale ou à l’Alliance Française, tandis que Nazira sera à l’Alliance française des Seychelles et Laure et Estelle à la Maison du Droit et du Citoyen et au Centre culturel du Mozambique. Devenus agents du Département pour des contrats de 1 à 2 ans, ces 9 Réunionnais représenteront La Réunion et la France dans leurs nouvelles missions : animateur en club de français, chargé de communication, animateur d’éducation à l’environnement ou encore assistant d’éducation, des métiers qui correspondent à leur cursus universitaire.

Pour la Présidente du Département, Nassimah Dindar, le programme mis en place par la Collectivité est pertinent, car il augmente l’employabilité des personnes parties et développe leurs capacités d’adaptation et d’initiative : "C’est en 2007 que nous avons décidé de mettre en place ce programme de mobilité dans la zone. Certes, c’est un effort financier conséquent, mais cette action volontariste est nécessaire pour offrir à des Réunionnais qualifiés la possibilité de s’épanouir et de s’insérer. Aujourd’hui, ce sont 9 personnes en contrat unique d’insertion qui, avec le partenariat du CNARM et du CIEP, s’envolent pour devenir des ambassadeurs de La Réunion, des ambassadeurs de la francophonie. Je leur demande de profiter de cette belle opportunité, de cette expérience pour construire leur avenir" a-t-elle indiqué.