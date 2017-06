Pour la troisième année, le Musée Léon Dierx collabore avec le Conservatoire à Rayonnement Régional et a le plaisir de recevoir ses professeurs et élèves pour trois jours de musique classique à l'occasion de la Fête de la musique 2017. Les 16, 17 et 18 juin, les Réunionnais sont invités à apprécier la musique russe avec Tchaikovski, Rachmaninov, Prokofiev, Chostakovitch, Stravinski, mais aussi Glinka, Borodine, Glazounov, ou Scriabine. L'entrée est gratuite.

