Ce mardi 20 juin s'est déroulée la 5ème édition du concours de Slam et de danses urbaines au Téât Champ Fleuri, organisée par le Département. Plus de 200 élèves de douze collèges de l'île ont exprimé leur sentiment sur des thèmes qui les touchaient.

Ce mardi 20 juin s'est déroulée la 5ème édition du concours de Slam et de danses urbaines au Téât Champ Fleuri, organisée par le Département. Plus de 200 élèves de douze collèges de l'île ont exprimé leur sentiment sur des thèmes qui les touchaient.

Ils ont dansé et slamé ce matin sur les planches du Téât Champ Fleuri. Douze collèges des quatre coins de l'île sont venus présenter leur travail. Ces élèves, attirés par l'art, ont partagé différents messages à l'ensemble des spectateurs venus en grand nombre et au jury.

Steffy, élève de 5ème au Collège Bassin Bleu fait partie des nombreux participants au concours organisé par le Département. Après sa prestation, elle est plutôt fière : "C'était beaucoup de préparation mais le résultat est très bien. On était mieux organisé que lors des répétitions".

Nicolas et son frère Lucas, jumeaux scolarisés au collège Titan, ont voulu montrer au public à travers leur slam, que même s’ils se ressemblent physiquement, ils sont différents.

Pour Elodie Lisador, présidente du conseil départemental des jeunes et membre du jury, il y a eu de très belles prestations et de beaux sentiments exprimés. "Pour les jeunes il n’est pas toujours facile de s’exprimer par les mots. L’art nous permet de dire des choses", explique-t-elle. La jeune femme insiste également sur le travail important fourni par les professeurs qui ont encadré les élèves.

Les élèves avaient le choix du thème. Cependant, sur scène, des thèmes récurrents apparaissent selon Jacqueline Henri, conseillère départementale : "L’homophobie, les différences entre les uns et les autres, l’environnement et les attentats". Des sujets qui touchent les jeunes et ne laissent pas le jury indifférent.

Plus de 200 élèves étaient en compétition pour le concours de Slam et de danses urbaines au Téât Champ Fleuri. @Ipreunion pic.twitter.com/NPfNIjlOod — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 20 juin 2017

Après les douze prestations, le jury a tout de même fait un choix. Retrouvez le palmarès ci-dessous.

SLAM

1ER COLLEGE AUGUSTE LACAUSSADE

2EME COLLEGE LA POINTE DES CHATEAUX

3EME COLLEGE LES MASCAREIGNES

DANSES URBAINES

1ER COLLEGE JEAN LETOULLEC

2EME COLLEGE BASSIN BLEU

3EME COLLEGE LA CHATOIRE