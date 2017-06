Une occasion pour le Département de fêter cet anniversaire avec l'ensemble des agents. Ils étaient plus de 400 au Village de Corail pour participer à cette journée festive organisée en leur honneur. Ils sont venus des quatre coins de l'île (agents en poste, retraités...) et n'auraient manqué sous aucun prétexte cette fête.

Une occasion pour le Département de fêter cet anniversaire avec l'ensemble des agents. Ils étaient plus de 400 au Village de Corail pour participer à cette journée festive organisée en leur honneur. Ils sont venus des quatre coins de l'île (agents en poste, retraités...) et n'auraient manqué sous aucun prétexte cette fête.

Le Village avait pris pour quelques heures les couleurs des UTR. Tout avait été prévu pour que cette rencontre soit organisée sous le signe de la fête et du partage ; animations avec jeux lontan, activités Koh Lanta, jeux de l’oie… Le principal pour les participants étant de se retrouver, de parler du bon vieux temps et de revivre en images aussi le chemin parcouru. Une exposition et un magazine réalisés pour l’occasion retraçaient cette histoire parfois difficile mais passionnante.

C’est en 1997, avec la mise en place de la décentralisation, que la gestion des routes départementales a été dissociée de celles des routes nationales. Une mise en œuvre qui a nécessité le partage des Hommes mais aussi des moyens. De part son implantation et sa présence territoriale, les UTR sont un lien naturel et privilégié avec un public de plus en plus exigeant. La Réunion a subi des mutations profondes ces 50 dernières années et les agents des Unités Territoriales Routières jouent un rôle de médiateurs entre les politiques menées et la population.

Pierre Bayle, Directeur général des Services, a rappelé l’importance de l’action du service routier pour la population : "cette mission présente deux exigences ; tout d’abord par rapport aux caractéristiques de l’île : météo, chute de pierres, routes de montagne… qui imposent des conditions de travail parfois difficiles mais aussi par rapport à la nature de l’activité qui impacte la vie des usagers. Cet anniversaire est l’occasion d’exprimer notre reconnaissance pour ce service exigeant que vous, agents du Département, remplissez avec beaucoup de qualité."

Faire appliquer la réglementation, préserver le patrimoine, garantir la sécurité des usagers tout en respectant les droits des tiers et des différents intervenants, telles sont les missions des UTR. "Les routes ne sont pas que du goudron" a indiqué Jean-Marie Virapoullé, Vice-président en charge des routes "elles permettent de désenclaver les quartiers. Notre budget d’investissement a doublé passant de 10 à 20 millions d’euros et avec un budget de fonctionnement de 5 millions d’euros, nous réalisons un travail conséquent. On ne se contente pas de sécuriser les routes, on les entretient et on les embellit également" a-t-il précisé.

Les corps de métiers dans les UTR sont très différents : les agents sur les routes, les ingénieurs, les conducteurs d’opérations, les personnels administratif et technique sans oublier la cellule embellissement, autant de services qui participent à l’entretien et à la mise en place d’un réseau de qualité.

Au Département, les routes et les transports appartiennent à une même direction pilotée par Dimitri Stark. Aussi, cette rencontre fût également l’occasion pour la Présidente Nassimah Dindar de remercier les 7 agents du service des Transports transférés à la Région dès le 1er juillet, suite au transfert de la compétence Transport interurbain imposé par la Loi NOTRe. "Vous avez derrière vous un bilan remarquable, continuez d’être fiers de votre travail. Avec l’ensemble des élus, je tiens à vous féliciter pour votre engagement" leur a-t-elle indiqué.

Les UTR ce sont près de 300 agents répartis sur 4 territoires qui œuvrent au quotidien au service des usagers de la route leur permettant en toute sérénité et sécurité d’emprunter les 720 km de voirie départementale. C’est aussi l’engagement d’un service opérationnel pour l’aménagement et la structuration du territoire avec un réseau routier départemental qui irrigue l’ensemble des micro-régions et constitue des liaisons essentielles entre les Hauts et les Bas. La Présidente a résumé ces 20 ans par deux mots : Bravo et Merci. "Un grand bravo pour le long chemin parcouru et un merci particulier pour le travail dévoué des agents qui répondent chaque jour aux besoins de la population en termes de mobilité et de déplacement".