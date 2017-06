Acteur historique de la santé pédiatrique à La Réunion, c'est de manière symbolique que l'hôpital des enfants a organisé le jeudi 22 juin des évènements festifs pour les patients, ses partenaires et ses professionnels. Un événement auquel a participé Nassimah Dindar, Présidente du Département. Pendant cette journée dédiée à l'anniversaire de cette institution, un hommage a été rendu à Soeur Colette, la première pédiatre de l'hôpital. Une plaque commémorative a d'ailleurs été dévoilée à cette occasion.

Acteur historique de la santé pédiatrique à La Réunion, c'est de manière symbolique que l'hôpital des enfants a organisé le jeudi 22 juin des évènements festifs pour les patients, ses partenaires et ses professionnels. Un événement auquel a participé Nassimah Dindar, Présidente du Département. Pendant cette journée dédiée à l'anniversaire de cette institution, un hommage a été rendu à Soeur Colette, la première pédiatre de l'hôpital. Une plaque commémorative a d'ailleurs été dévoilée à cette occasion.

La journée a débuté par une course solidaire au Barachois rassemblant tous les professionnels de l’hôpital mais également les patients et les jeunes de l’association Saint-François d’Assise. Lucie Ignace et Emma Elisabeth ont participé à ce challenge de 4 kilomètres.

C’est à 13h30, en présence de Nassimah Dindar, Présidente du Département, Didier Robert, Président de Région, Monseigneur Aubry et bien d’autres personnalités qu’a débuté la cérémonie en hommage à Sœur Colette. C’est en effet grâce à cette dernière que l’hôpital connaît un vrai tournant en 1953.

La pédiatre formée en métropole par le professeur Debré donne un nouvel élan à la prise en charge des jeunes patients réunionnais. Elle s’engage également dans un projet architectural pour un vrai hôpital. La suite sera l’inauguration des nouveaux locaux en 1959, l’arrivée d’un médecin chef en 1971 et l’ouverture du premier service de néonatologie en 1972.

Sœur Colette décèdera en 1976, l’année de l’entrée de l’hôpital des Enfants dans le service public hospitalier. Depuis l’ouverture du centre de rééducation pédiatrique, l’hôpital accueille plus de 1000 enfants par an. Des petits patients qui viennent aussi de la zone océan Indien notamment de Mayotte.

Une journée animée par deux humoristes locaux qui ont su donner de la joie aux enfants, Marie Alice Sinaman et Jean Laurent Faubourg, parrains de cette belle journée.

Quelques dates importantes :

1947, c’est au 75 rue de Paris face à l’évêché que le Dr Fauvette, médecin de l’Hôpital Felix Guyon, soignait bénévolement les enfants malades assisté de deux religieuses " filles de Marie ", L’hospice du site de Bertin, jusqu’alors dirigé par Mme Samat depuis 1918, est repris par les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie.

En 1953, l’Hôpital connait un vrai tournant dans son approche de la prise en charge des jeunes patients, avec l’arrivée de Sœur Colette, pédiatre formée en métropole par le professeur Debre. A la fois lieu de soin et lieu de formation, c’est un lieu qui vit qui évolue qui se professionnalise et qui s’adapte aux besoins de prise en charge des jeunes réunionnais. Sœur Colette s’engage dans un projet architectural pour un vrai hôpital, continue les prises en charge des enfants jours et nuits et la formation aux soins des jeunes femmes.

1959 : Inauguration des nouveaux locaux de l’Hôpital d’Enfants

1971 : Dr Rabouille nommé médecin chef de l’Hôpital d’Enfants

1972 : Ouverture du 1er service de néonatalogie

1976 : Décès de Sœur Colette et autorisation de l’Hôpital d’Enfants à participer au Service Public Hospitalier

1981 : Ouverture du service de Rééducation fonctionnelle infantile

2006 : Changement d’orientation de l’établissement en Soins de suite et Réadaptation pédiatrique

2014 : Fin de la rénovation de l’Hôpital d’Enfants



