Désignée par le gouvernement français comme représentante de l'Etat, Nassimah Dindar, Présidente du Département de La Réunion, conduira la délégation française, composée des représentants des collectivités de métropole, de Mayotte et de La Réunion à l'occasion des premières Rencontres de la Coopération Décentralisée France-Comores qui se dérouleront les 28 et 29 juin prochains à Moroni.

Désignée par le gouvernement français comme représentante de l'Etat, Nassimah Dindar, Présidente du Département de La Réunion, conduira la délégation française, composée des représentants des collectivités de métropole, de Mayotte et de La Réunion à l'occasion des premières Rencontres de la Coopération Décentralisée France-Comores qui se dérouleront les 28 et 29 juin prochains à Moroni.

A cette occasion, Nassimah Dindar, accompagnée de Daniel Gonthier, Vice-président du Département délégué à la Coopération, a rencontré les homologues des collectivités métropolitaines (mairie de Courneuve, Communauté Urbaine de Dunkerque, Département de Seine-Saint-Denis) et les représentants élus et techniciens comoriens du Gouvernorat et des Communes de la Grande Comore.

Pour la Présidente du Département, il est essentiel de bâtir et d'acter un nouveau cadre de concertation car aujourd'hui, une myriade d'acteurs et d'initiatives existe :

"Pour réussir notre Coopération, il est nécessaire de poser les projets selon des thèmes définis, puis de partager les responsabilités de chacun afin de coordonner les actions et de faire approuver ce cadre par l'Union des Comores et l'Etat français" a expliqué Nassimah Dindar. Autre rendez-vous important, la rencontre avec le Gouverneur, son Excellence Assani Hamadi. Un entretien enrichissant et constructif avec une convergence sur les mêmes priorités de développement.

Différents axes ont été abordés et seront prochainement inscrits dans la nouvelle convention-cadre décentralisée : la formation et l'insertion des jeunes (dans les domaines de l'apprentissage des langues, de l'informatique, de l'hôtellerie), l'appui au développement agricole/élevage/pêche et rural avec la structuration des filières de la production à la transformation, la formation agricole ou encore l'aide à l'équipement.

La formation des élus et des techniciens en matière de gestion locale représente un attente forte. Ont également été abordés, le renforcement des capacités des projets locaux, le don de matériels et de minibus - pour le transport scolaire - et la mobilisation des dispositifs de volontariat au profit des jeunes Comoriens et Réunionnais.