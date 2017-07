Les enfants sont souvent très pressés d'être en vacances, et quand c'est le cas, ils ne se gênent pas pour répéter à leurs parents, à longueur de journée : " j'ai rien à faire, je m'ennuie ! ". Pour les occuper pendant les grandes vacances scolaires le Département de La Réunion a organisé un planning d'activités. Un moyen pour que les marmailles n'aient plus d'excuses et s'amusent. Au programme, du dessin, de la musique, de la photographie et bien d'autres activités. Toutes les informations sont à retrouver ci-dessous :

Pour débuter les festivités direction Saint-Leu et le Musée du Sel. Tout d'abord au programme, du dessin avec " des lamas et des vigognes ". Deux séances sont organisées les mardis 11 juillet et 1er août de 14h00 à 16h00.

Le Musée du Sel propose aussi une initiation à la vidéo à travers l’odyssée des baleines. Les rendez-vous sont fixés les mercredis 12, 19 et 26 juillet ainsi que les mercredis 2 et 9 août, de 14h00 à 16h00.

Côté musique, direction les Andes avec une initiation à la flûte andine le jeudi 20 et le vendredi 21 juillet de 9h00 à 12h00. La création artistique et photographique est également proposée aux plus jeunes avec un thème pour le moins original " les lamas s’échappent du Musée ", les jeudi 27 et vendredi 28 juillet et le jeudi 3 et vendredi 4 août de 9h00 à 12h00.

Toujours du côté de Saint-Leu, cette fois-ci quittons la côte pour monter dans les hauteurs du côté de Mascarin, Jardin Botanique. La proposition est belle, des vacances au " jardin des sens " du 6 juillet au 17 août. " Pour cette deuxième saison, fermez les yeux et inspirez ", murmure l’équipe du Jardin Botanique. Du mardi au dimanche, de 11h00 à 14h00 sauf le samedi à 14h00, c’est une visite guidée de la collection Réunion et du parcours des senteurs qui est proposé avec une activité pour le moins originale, le quiz des parfums. Une approche ludique puisque les yeux fermés le défi sera pour vous de découvrir et de nommer l’origine botanique des effluves de quelques espèces de l’île de La Réunion. Des ateliers payants pour les enfants de 2 à 6 ans et des enfants de 6 à 13 ans avec Christel Girault.

Autre univers, celui du cirque. Les enfants pourront vivre une " Initiation aux arts du cirque ". Cette activité est un stage payant du 10 au 14 juillet. Un atelier pour les 3 à 6 ans ainsi qu’un atelier parents-enfants le vendredi 21 juillet de 11h00 à 12h00. Pour les enfant de 8 à 14 ans, il y aura du cirque, oui mais associé au hip-hop.

Et un atelier pour les parents à partager avec leur enfant de plus de 15 ans, celui de la photographie de nature avec Yabalex. Depuis maintenant 10 ans, ce passionné de zoiseaux emmène le public à la rencontre des espèces les plus rares que l’on peut observer à La Réunion. Des prises de vues qui ne sont pas dues au hasard mais à un travail minutieux dont seul Yabalex a le secret. Pour les découvrir plusieurs sessions sont proposées tous les samedis du mois de juillet et d’août pendant ces vacances. Vous pouvez réserver votre séance par mail : yabalex@gmail.com.

A l’Artothèque, c’est un plongeon dans l’art contemporain qui est à l’ordre du jour. " Art découp’ comme son nom l’indique est du découpage et du collage de papiers. Tous les mercredis des vacances de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00, plusieurs thèmes sont proposés selon les âges. Pour les 5 à 78 ans, à la manière de Matisse, ce sont des formes de couleurs qui seront travaillés dans le but de créer un paysage ou l’univers. Pour les 9 à 12 ans, le thème, " entre visage et paysage " pour une création libre et des assemblages de plusieurs parties de visages ou différents morceaux de paysages afin d’en créer un nouveau de toute pièces. Pour les 13 à 16 ans, c’est le collage en 3D avec l’utilisation de différents matériaux pour réaliser une structure en relief. Pour pousser plus loin l’exploration, " à la manière de… " est un atelier qui propose d’utiliser les techniques des artistes qui exposent actuellement. Pour les 5 à 8 ans, c’est un mélange de modelage et de sculpture. Pour les 9 à 12 ans, c’est une carte dépliable en relief à la manière d’un livre en 3D qui sera fabriqué. Pour les 13 à 16 ans, c’est un atelier de fusain et de pastel pour reproduire l’une des photos de l’exposition. Un exercice qui demande beaucoup de concentration et de précision.

Pour les réservations, contacter le 0262 41 75 50

Pour toutes informations complémentaires : http://www.cg974.fr/index.php/Mascarin-Jardin-Botanique/ et http://www.cg974.fr/culture/



