L'ouvrage "les coléoptères de l'île de La Réunion", a obtenu le Prix du livre scientifique 2017 au 19ème salon international du livre insulaire de l'île d'Ouessant. Coédité par les éditions Orphie et le Département via le Muséum d'histoire naturelle, cet ouvrage présente sur plus de 750 pages, les Coléoptères endémiques vivant dans les forêts primaires préservées ainsi que ceux dits exotiques (souvent passagers clandestins des bateaux) installés dans tous les écosystèmes de l'île.

C’est la deuxième fois qu’une édition du Muséum d’histoire naturelle est primée.

Créé en 1999 par l'association Culture, arts et lettres des îles (CALI), le salon international du livre insulaire est consacré à la littérature insulaire ; ce champ comprend les livres des auteurs insulaires - nés ou vivants dans une île - et les ouvrages s'inspirant de la matière insulaire - réelle ou imaginaire.