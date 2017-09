Ce samedi 9 septembre 2017, se déroulait la 8e édition des foulées pédestres Solida'Run, en centre-ville de Saint-Pierre. Une course initiée par l'association des Handicapés du Sud. Le conseil départemental de La Réunion partageait ce dimanche matin, le témoignage de Boris en pleine course et Eddy le vainqueur de ces 8èmes foulées pédestres Solida'Run.

Ce samedi 9 septembre 2017, se déroulait la 8e édition des foulées pédestres Solida'Run, en centre-ville de Saint-Pierre. Une course initiée par l'association des Handicapés du Sud. Le conseil départemental de La Réunion partageait ce dimanche matin, le témoignage de Boris en pleine course et Eddy le vainqueur de ces 8èmes foulées pédestres Solida'Run.