Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2017, sous le thème Jeunesse et Patrimoine, le Conseil Départemental de La Réunion ouvre les Archives Départementales de La Réunion de 13h30 à 17h30 le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. L'entrée et les animations sont gratuites.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2017, sous le thème Jeunesse et Patrimoine, le Conseil Départemental de La Réunion ouvre les Archives Départementales de La Réunion de 13h30 à 17h30 le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. L'entrée et les animations sont gratuites.

Programme :

• Visite libre de l’exposition " INcyclopédie du continent réunionnais : la vérité sur La Réunion avant 1946 " d’Emmanuel Kamboo.

• En collaboration avec le Cercle généalogique de Bourbon et l’Association culture et traditions indo-réunionnaise (ACTIR), aide personnalisée aux recherches généalogiques et historiques, avec accès aux bases du cercle généalogique et accès aux ressources numérisées par les Archives départementales.

Samedi 16

• De 14 h à 17 h, toutes les ½ heures : les coulisses des archives. Visites commentées du bâtiment en français/créole, avec présentation de documents historiques.

• 15 h – 16 h : " Le pénitencier pour enfants de l’ïlet à Guillaume : une enfance sacrifiée pour un patrimoine oublié ", conférence de Pascale Moignoux (écrivaine, auteure de Graine de bagnard) avec projection iconographique.



Dimanche 17

• De 14 h à 17 h, toutes les ½ heures : les coulisses des archives. Visites commentées du bâtiment en français/créole, avec présentation de documents historiques.

• 14 h 30 – 15 h 30 : présentation de l’Association culture et traditions indo-réunionnaise (ACTIR) et de ses travaux et recherches sur les cabanons des engagés de l’usine du Gol et les manuscrits sur feuille de palmier (intervenants : Yogesh Bonne et Michel Taillé).

• 15 h 30 – 16 h : visite guidée de l’exposition " INcyclopédie du continent réunionnais : la vérité sur La Réunion avant 1946 " par son auteur Emmanuel Kamboo.

• 16 h – 17 h : " Jules Hermann et les Révélations du Grand Océan ", conférence de Nicolas Gérodou à l’occasion de la réédition de l’ouvrage par le Corridor bleu.