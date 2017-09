L'Antenne de Paris du Département de La Réunion a réuni une équipe de 100 femmes pour la course La Parisienne. Ce dimanche 10 septembre, la 21ème édition de cet événement a transporté les participantes dans une ambiance musicale et festive aux rythmes des Caraïbes. Cette année, le parcours de 7km a traversé le coeur de Paris depuis la Tour Eiffel, en passant par les Champs Elysées, la Place de la Concorde et l'Hôtel des Invalides jusqu'au Champ de Mars.

L'Antenne de Paris du Département de La Réunion a réuni une équipe de 100 femmes pour la course La Parisienne. Ce dimanche 10 septembre, la 21ème édition de cet événement a transporté les participantes dans une ambiance musicale et festive aux rythmes des Caraïbes. Cette année, le parcours de 7km a traversé le coeur de Paris depuis la Tour Eiffel, en passant par les Champs Elysées, la Place de la Concorde et l'Hôtel des Invalides jusqu'au Champ de Mars.



Encourager les femmes à la pratique d’une activité physique, et par la même occasion participer à la lutte contre le cancer du sein en reversant une partie des frais d’inscription à la Fondation pour la Recherche Médicale, tels sont les objectifs de La Parisienne Afin d’être prêtes le jour J, six entraînements collectifs ont été organisés pendant les vacances d’été ; tous les samedis, une dizaine de filles s’est rassemblée dans les parcs et lieux mythiques parisiens pour se préparer aux 7km de la course.

C’est la 5ème fois que le Département de La Réunion participe à cette manifestation d’envergure nationale ; une occasion privilégiée de soutenir cette cause et de rassembler les réunionnaises et amies de La Réunion au cœur de la capitale. Agées de 19 à 79 ans, toutes ont fièrement relevé le défi sous les couleurs de notre île.

" C’était la première participation pour ma fille et moi et franchement c’était super ! Je ne regrette pas, superbe ambiance. C’était une très belle course ! " commente Daniella qui, après avoir soutenu son amie en 2016, a souhaité à son tour prendre part à la course. " Les entraînements m’ont permis de battre mon record précédent. On a couru dans l’ambiance et la bonne humeur. Super sympa, comme d’habitude ! Bravo à toutes les filles " indique Rita qui en est à sa 3ème participation avec l’Antenne de Paris.