L’utilisateur pourra ainsi découvrir le musée et ses bâtiments, faire des visites virtuelles en panoramas photographiques à 360° de lieux patrimoniaux tels que la Glacière du Maïdo l’habitation Desbassayns, mais aussi des présentations d’objets issus des collection et conservés dans les réserves du musée. L’application sera présentée le dimanche 17. Autres activités, des expositions, des lectures, des visites, des concerts, des ateliers pour enfants sont organisés lors du week-end festif.

- Ateliers artistiques -

Lors de ces deux jours consacrés à la jeunesse et au patrimoine, la Bibliothèque Départementale de La Réunion exposera "Il était une 112 fois". Cette manifestation présentera les 112 propositions d'album que le Département a reçu lors de l'opération "Premières Pages". La bibliothèque organisera également des conférences autour des huiles essentielles et le café bourbon pointu de La Réunion.

L'Artothèqueouvre ses portes pour une visite libre de l'exposition "Première expo... et après?" et pour un atelier création "Des jouets optiques au cinéma", encadré par Romain Marchand, photographe vidéaste.

Le Lazaret de la Grande Chaloupe organise des visites libres et guidées des expositions du Lazaret n°1 et du Lazaret n°2. Il y aura également des ateliers de démonstration et d'initiation à la taille de pierre, une découverte de la flore du lieu... Tout cela de 10h à 17h.

Le Musée du Sel à Saint-Leu ouvre ses portes pour une visite du musée et des salines. Les visiteurs pourront également assister à des ateliers dessins "Portrait du Patrimoine de la Pointe au sel". Le Muséum d’Histoire Naturelle, fermé actuellement pour l’installation de sa nouvelle exposition, proposera, lui, des ateliers artistiques et de dessins en plus de la nouvelle exposition.

- 200 ans de la Rose de Bourbon -

Le jardin botanique de La Réunion, Mascarin, profite des journées européennes du patrimoine pour célébrer les 200 ans d'histoire de la rose de bourbon. Plusieurs ateliers techniques en rapport avec les fleurs seront ouverts au public, des concerts, des visites et bien d'autres...

Une randonnée pédestre est organisée à l'Ilet à Guillaume. Le but étant de faire découvrir le pénitencier aux enfants de 7 à 21 ans. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions se font à l'adresse moignouxpascale@orange.fr.

Et pour finir les archives départementales et l'iconothèques seront eux aussi ouverts pour l'occasion. L'un permettra à tout à chacun de faire des recherches généalogiques et historiques avec le cercle généalogique de Bourbon et l'association Culture et Traditions Indo Réunionnaise (ACTIR), mais aussi des visites d'expositions, des présentations de travaux, des conférences. L'autre, poursuivra sa présence sur les réseaux sociaux notamment en lançant un blog un compte Instagram et un compte Pinterest.

Ces sites seront donc ouverts gratuitement au public le 16 et 17 septembre. Après cela, le Département rappelle que ces sites seront toujours gratuits au public jeune. "Nous devons transmettre notre patrimoine et c'est grâce à la jeunesse que cela se passe. On leur facilite donc l'accès aux sites", conclut Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département, déléguée à la culture et au sport.