De très nombreux dossiers figuraient à l'ordre du jour de la Commission permanente de rentrée présidée par Nassimah Dindar, ce mercredi 13 septembre 2017. Financements conséquents en faveur des personnes vulnérables, des agriculteurs, de l'insertion et des routes. Mais aussi des aides votées en faveur de l'éducation, de la petite enfance, du sport, de la culture, la coopération, et de l'aménagement. Nous publions le compte-rendu ci-dessous.

FOCUS SUR...

Insertion - Economie solidaire

Plus de 190 000 € pour soutenir les porteurs de projets

Quatre structures du réseau Points Chances, la Boutique de Gestion, la couveuse REU.SIT,

l’ADIE et Réunion Entreprendre, bénéficieront du soutien financier du Département à

hauteur de 191 766€ pour l’accompagnement des porteurs de projets souhaitant créer leur

propre entreprise ou leur activité.

6000 € pour soutenir la mobilité de jeunes bénéficiaires du RSA

L’Association "Allon Bougé" percevra une subvention de 6 000€ pour son projet de

mobilité professionnelle en faveur de 22 jeunes bénéficiaires du RSA qui participeront aux

vendanges en Gironde pendant un mois.

Près de 130 000 € votés pour des chantiers d’insertion

Quatre associations recevront une subvention globale de 126 000€ pour la mise en place de

chantiers d’insertion et le recrutement de 43 CDDI (Contrats à durée déterminée

d’insertion).

Logement : 2,6 M€ de garantie d’emprunts votés

Le Département apportera sa garantie à hauteur de 2,6M€ aux emprunts contractés auprès

de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) par la SIDR, la SOGEDIS, la SEMAC et la

SODIAC pour la construction de 259 nouveaux logements sociaux.

Le Département renforce son partenariat avec les communes

Dans la continuité de la volonté de la Collectivité départementale d’accompagner le

développement des communes et, après la signature des conventions avec la Plaine des

Palmistes et Saint-André, les élus valident deux nouvelles conventions.

Signature d’une convention cadre pour l’accueil et l’accompagnement des personnes

vulnérables

La commune de Saint-Pierre et le Département vont signer une convention-cadre pour

l’accueil et l’accompagnement des personnes vulnérables dans une démarche de

mutualisation et d’optimisation des moyens de chacun. Il en sera de même pour la

Commune du Port.

Signature d’une convention cadre avec la commune du Tampon

Une convention-cadre sera signée avec la Commune du Tampon en vue d’un partenariat

"gagnant-gagnant" en faveur de l’aménagement et du développement équilibré du

territoire. Quatre axes d’intervention ont été identifiés : les investissements structurants,

l’agriculture et le tourisme et l’intervention sociale.



Social : près de 4 M€ votés

3,9 M€ pour le public vulnérable

Le Département participe au financement de la Maison Départementale des Personnes

Handicapées (MDPH) à hauteur de 2, 2M€ dont 190 000€ pour le Fonds de compensation

du Handicap. La Collectivité contribue également au financement du GIP-SAP " Maison de

l’Aide à la Personne " à hauteur de 1,7M€ pour la mise en œuvre du dispositif Répit-Repos,

les séjours Grand’ R et le numéro vert d’écoute, d’information et d’orientation.

Soutien des associations réunionnaises en Métropole

12 associations réunionnaises de Métropole et 2 collectifs d’associations percevront une

subvention globale de 41 300€ pour la mise en œuvre de leurs actions de solidarité et de

convivialité



Petite enfance : 5 nouvelles MAM

Cinq MAM (Maisons d’Assistants Maternels), "Ti Marmay la baie " (Saint-Paul), "Les p’tits

babas" et " La kaz aux fées " du Tampon, " L’île aux explorateurs " (Saint-Denis), et " Les

lapinous " (Saint-André) percevront chacune 4 000€ de subvention pour la réalisation de

travaux d’aménagement de leur structure, soit 20 000€ de subvention globale.

Actuellement, La Réunion compte 46 MAM qui offrent un peu plus de 570 places d’accueil et

146 assistants maternels agréés.

Près de 22000 € pour les enfants de l’ASE

Un budget de 21 950€ est affecté à l’attribution de prix, gratifications et prestations diverses

aux enfants confiés à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) qui ont obtenu un diplôme au titre de

l’année scolaire 2016/2017.

Agriculture

Fonds FEADER : revalorisation de l’aide aux planteurs de canne

Afin de pérenniser l’ensemble de la filière canne et de favoriser son développement, la fiche

action relative au " soutien à la plantation de canne à sucre " va être simplifiée et

revalorisée dans le but de la rendre plus attractive pour les planteurs. Ainsi, sera mise en

place une aide forfaitaire à l’hectare ainsi qu’une augmentation du taux d’aide publique à la

plantation dans le cadre du FEADER.

1,2M€ votés pour soutenir la hausse des productions locales

Les programmes d’actions techniques portés par les structures œuvrant en faveur des

agriculteurs pour la période 2016-2017 ont été validés. Un budget de 1,2M€ est voté pour

développer et améliorer les pratiques agricoles afin notamment d’augmenter la part des

productions locales sur les marchés face aux importations.

Ouverture des dispositifs MAEC et AB prévus au titre du FEADER

En tant qu’autorité de gestion, la Collectivité va ouvrir les dispositifs MAEC (Mesures Agro

Environnementales et Climatiques) et AB (Agriculture Biologique) prévus au titre du

FEADER. Les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs peuvent bénéficier de ces aides s’ils

s’engagent sur 5 ans à mettre en œuvre des pratiques agricoles favorables à

l’environnement.



Santé

Une subvention de 2 000€ est accordée à la Fédération Régionale d’Addictologie de La

Réunion pour l’organisation de la manifestation "Regards croisés sur les addictions" en

novembre prochain.



Culture

Accompagner les jeunes et les sensibiliser à la culture

Dans le cadre de la mission du Département de diffusion de la culture au public le plus large

et d’accompagnement à la création réunionnaise, 1 000 collégiens auront le plaisir d’assister

à une projection du film d’animation "Zombillénium" production réunionnaise du studio

Pipangaï sélectionné au dernier Festival de Cannes pendant les vacances de la Toussaint. Un

budget total de 18 300€ est affecté à cette action.



Aménagement

Plaine des palmistes : soutien financier pour la construction d’une piscine

Le Département apportera son soutien financier à la construction d’une piscine à la Plaine

des Palmistes à hauteur de 37 635€ conformément aux engagements pris dans la

convention-cadre qui le lie à la Commune.

Education

75000 € pour la restauration scolaire et les installations sportives

Compte-tenu de la situation spécifique de la Commune de Sainte-Rose, le Département

accompagnera la commune à hauteur de 75 000€ pour couvrir les dépenses de restauration

scolaire et en vue de participer au fonctionnement des installations sportives utilisées par les

collégiens.



Environnement

Un espace de 6,5 ha est mis à disposition de l’Association Réunionnaise pour le

Développement de l’Insertion et pour l’Emploi (ARDIE) sur l’ENS de Dioré pour une durée

de 4 ans pour y produire et récolter des plantes médicinales indigènes.



Eau

Afin d’affirmer son rôle de chef de file en matière hydraulique et de favoriser une meilleure

appropriation du grand public des enjeux liés à la gestion de l’eau, le Département va

financer l’aménagement d’un espace emblématique, pôle de référence régional dans le

domaine de l’eau, sur le site ILO de Mon Repos (Bois de Nèfles Saint-Paul). La Commission

Permanente a validé le principe du lancement des études techniques et de programmation.

Ce site intègrerait en outre le siège social de l’Office de l’Eau.



Sport

10 000 € pour soutenir l’organisation de l’assemblée générale de Handball

Le Département contribuera financièrement à l’organisation dans l’île de la prochaine

Assemblée Fédérale de Handball en avril 2018 réunissant plus de 500 congressistes. Une

subvention de 10 000€ est accordée à la ligue à cet effet en vue de préparer le projet.

Aide départementale pour les ligues et clubs

Par ailleurs, les ligues et clubs bénéficieront de l’aide départementale pour la promotion et

le développement du sport et l’organisation de manifestations sportives au titre du

deuxième semestre 2017.

Coopération - Insertion

Le Département soutient les échanges sportifs : 5000 € votés

Une subvention de 5 000€ est accordée à l’Association Sportive Portoise de Boxe Anglaise

(ASPBA) pour la réalisation d’un échange sportif et la formation de cadres techniques à

Madagascar.

Soutien du Raid’AV 515SM à hauteur de 10 000 €

L’Association 974 Action percevra une subvention de 10 000€ pour l’organisation du Raid’AV

515 SM à l’île Sainte-Marie, raid multi-activités de pleine nature à destination des jeunes de

la Réunion et de Madagascar.

Participation au séjour culturel des lauréats de la compétition malgache à La Réunion

Dans le cadre du séjour culturel des lauréats de la compétition nationale malgache de

français organisé à La Réunion, la prise en charge des dépenses d’hébergement des 8

participants sera prise en charge par le Département à hauteur de 2 800€.



Recrutement de volontaires de Service civique

9 Volontaires de Service Civique (VSC) seront recrutés en vue de la mise en œuvre de 9

nouvelles missions pour la période 2017/2018. A ce titre, une subvention de 27 000€ est

accordée à l’association France Volontaires pour l’accompagnement de ces jeunes pendant

un an.

1,3 M€ votés pour le cofinancement du programme mobilité-insertion océan Indien

Par ailleurs, la Collectivité va solliciter le programme INTERREG V Océan Indien pour le

cofinancement du programme Mobilité-Insertion Océan Indien à hauteur de 1,3M€.

Sécurité routière

Le Département financera 12 organismes à hauteur de 60 386€ pour leurs projets d’actions

dans le cadre du PDASR (Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière).

Routes

La contribution du Département au Syndicat Mixte du Parc Routier de la Réunion (SMPRR)

s’élèvera à 927 000€.